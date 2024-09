Ángela Aguilar reacciona a los memes de '¡Amaaar!' | Video

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal disfrutan al máximo su tiempo juntos tras su reciente matrimonio, incluso mientras pasan largas horas en un avión privado. Su relación ha dado lugar a una ola de memes, que la pareja toma con humor.

El romance se hizo público poco después de que Nodal anunciara su separación de la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija llamada Inti, que acaba de cumplir un año.

En el reciente desfile de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, Ángela y Christian fueron captados junto a Pepe Aguilar. Mientras que Nodal fue accesible con los fans, Ángela mantuvo una actitud distante, lo que le generó críticas.

La pareja no deja de compartir detalles de su vida en redes sociales, como un reciente video en el que Ángela, de 20 años, expresaba su felicidad por su nominación en los Latin Grammy 2024 con su álbum "Bolero".

En el video, Nodal sorprendió a su esposa con un grito de celebración, a lo que ella respondió con su ya famosa expresión "¡Amor!". Este gesto, repetido desde su boda, ha sido objeto de memes, lo que Ángela comentó con humor al decir: "Ya no puedo decir 'amor' porque me hacen memes".

Por su parte, Nodal ha enfrentado críticas que lo acusan de no ser un padre presente.

Molesto, el cantante respondió que el hecho de no publicar fotos con su hija Inti no significa que no esté presente en su vida, recordando que estuvo en momentos importantes como su reciente fiesta de cumpleaños.

La polémica estalló luego de que su ex, Cazzu, compartiera fotos de la celebración, en las que incluso se ve la mano tatuada de Nodal.