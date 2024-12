Ángela Aguilar es criticada en redes por su interpretación de Como la flor de Selena Quintanilla en Querétaro

Ángela Aguilar generó una nueva ola de polémica en redes sociales luego de su interpretación de Como la flor, el emblemático tema de Selena Quintanilla, durante su presentación con su familia en Querétaro, como parte de la clausura de la Feria Ganadera 2024.

A pesar de que el show transcurrió sin incidentes en vivo, el video de su actuación rápidamente se viralizó y desató una fuerte ola de críticas en internet, donde muchos usuarios aseguraron que su versión fue un “desastre” y una falta de respeto al legado de la Reina del Tex-Mex.

Los internautas no tardaron en criticar lo que consideraron una interpretación desafinada, acusando a Aguilar de "gritar" en lugar de cantar con la delicadeza que caracteriza a Selena. Comentarios como "Ningún corazón se rompió, sólo los tímpanos" y "Selena no gritaba" comenzaron a circular por las redes, evidenciando el descontento de quienes consideraron que Ángela no logró capturar la esencia de la canción.

Otras burlas compararon su actuación con la de otros artistas, como la cantante argentina Cazzu, quien recientemente también interpretó la canción, pero con un estilo completamente diferente que muchos consideraron más emotivo y natural.

"Se quiere parecer a Cazzu o a Selena", "No le llega ni a los talones a Selena", y "Y dice que ella tiene su propio estilo jajaja", fueron algunos de los comentarios que surgieron en respuesta a la actuación de Aguilar.

La controversia se intensificó cuando los usuarios de las redes sociales comenzaron a señalar que la cantante había elegido precisamente esa canción después de que Cazzu, en su versión fusionada con reggae y rock, hubiera recibido numerosos elogios.

Este incidente no es el primero en el que Ángela se ve envuelta en polémicas relacionadas con la música de Selena.

La canción Como la flor ha formado parte de su repertorio en su gira Jaripeo hasta los huesos, en la que actúa junto a su padre, Pepe Aguilar, y su hermano Leonardo. Sin embargo, la comparación con Cazzu y las críticas a su versión de la canción parecen haber aumentado la tensión en torno a su interpretación.

El show de los Aguilar en Querétaro también estuvo marcado por otros momentos llamativos, como la participación de Christian Nodal, quien fue invitado por Pepe Aguilar a cantar Acá Entre Nos de Vicente Fernández.

Además, fue la primera vez que Pepe presentó a Nodal como su yerno ante el público, lo que generó aún más comentarios y especulaciones sobre la relación entre Ángela y el cantante de música regional mexicana.

Aunque la controversia sigue creciendo, muchos aseguran que la interpretación de Ángela no hizo justicia a la canción, mientras que otros defienden que se trató simplemente de un tributo a Selena.

De cualquier manera, el debate sobre la versión de Como la flor y las comparaciones con otros artistas siguen siendo tema de discusión en las redes sociales.