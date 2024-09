Ángela Aguilar desata burlas y críticas tras describirse como 'Diosa Griega'

En un video que ha resurgido en redes sociales, Ángela Aguilar, entonces de 15 años, se describe como una "diosa griega", lo que ha provocado una nueva ola de burlas.

En el clip, la cantante menciona: "Sé que no me reconocen porque parezco una diosa griega, pero no, soy mexicana, muy orgullosamente mexicana".

Esta declaración ha sido fuertemente criticada, con usuarios señalando una aparente contradicción en su orgullo nacional, recordando sus comentarios previos durante el Mundial de Fútbol donde se identificó como parte argentina.

En el video, compartido por Ángela en su canal de YouTube, la joven artista aparece con un llamativo atuendo compuesto por una corona de flores doradas, un vestido con estampado de candelabros, y maquillaje decorado con hojuelas doradas, mientras expresa su orgullo por sus raíces mexicanas.

Sin embargo, esta afirmación ha sido tomada con escepticismo, generando numerosos comentarios negativos en redes sociales.