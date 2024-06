Ángela Aguilar defiende su amor con Christian Nodal; 'no hicimos nada malo'

La polémica que rodea a la ahora pareja conformada por Christian Nodal y Ángela Aguilar parece que seguirá por bastante tiempo.

Hace unos días, la cantante lanzó el sencillo Gotitas saladas, por lo que realizó una entrevista para la revista Quién, donde habló sobre este nuevo éxito, su carrera y su comentada relación con el intérprete mexicano.

La cantante fue clara al decir que sabe bien los ataques que ha recibido en redes sociales, sin embargo, no desea dar explicaciones a nadie porque está segura de las decisiones que ha tomado.

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice", comenzó.

"Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”.

La hija de Pepe reveló las razones por las que, a pesar de ser discreta, ahora sí gritó su amor a los cuatro vientos.

“Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida.

Aguilar dio a conocer que se encuentra sumamente enamorada de Nodal y añadió que está pasando por una etapa maravillosa a su lado.

“Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”.

Por último, negó las versiones que indican que se casó en secreto por un embarazo prematuro.

“No me cases y no embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona”, sostuvo.