Anette Cuburu se lanza en contra de Andrea Legarreta y Carmen Armendáriz: 'las dos se merecen lo peor'

Durante su estancia en Hoy, Anette Cuburu no la pasó nada bien pues, como ha revelado en más de una ocasión, tuvo muchas diferencias con Andrea Legarreta y la productora de ese entonces, Carmen Armendáriz, que ha asegurado que le hicieron la vida imposible y, a pesar de que ya han pasado 16 años desde lo sucedido, la conductora reitera la antipatía que siente por las dos, pues aseguró que "las detesta".

Ayer martes, la exconductora de Venga la alegría fue entrevistada por Ana María Alvarado y Carlo Curiel; este último, le preguntó sobre sus amistades y enemistades en el medio, por lo que el nombre de "la Legarreta" salió a la luz. Cabe aclarar que, Cuburu, a pesar de las diferencias que tuvo con la conductora, le envió su más sincero pésame, ante la inesperada pérdida de su madre, la señora Isabel Martínez, sin embargo, destacó que no está de acuerdo con que, luego de tantos años, siga hablando de ella.

Los malentendidos entre Cuburu y Legarreta tuvieron lugar en 2008, cuando la conductora acababa de dar a luz a su primogénita, Anette, y el productor Roberto Romagnoli la invitó a presidir una sección para madres primerizas, la cual se emitiría una vez a la semana, pero fue cuestión de días para que le notificara que se integraría el elenco de las y los conductoras de Hoy, lo que Anette ha sugerido que no cayó en gracias de varias personas, entre ellas; Andrea.

A partir de ahí, la presentadora de TV atravesó una época mu y complicada, pues a pesar de que contaba con el apoyo de Galilea Montijo -como ha asegurado- se sentía poco recibida por Legarreta y la productora, las que ha sugerido que impulsaron el rumor de que le había sido infiel a su exmarido, el productor Alejandro Benítez, con Raúl "el Negro" Araiza, por ello, no tuvo empacho en revelarle a Alvarado y a su compañero la opinión que tiene acerca de sus excompañeras de trabajo.

"Alguien que esté hablando de mí, (desde) hace 16 años, de un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años, que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera", expresó.

Además, señaló como "estúpido" el actuar de Legarreta, al seguir hablando de ella, pues destacó que es la madre de los hijos de Benítez, que sigue siendo productor de Televisa, la empresa donde trabaja Andrea.

"Imagínate nada más, ser tan estúpida para ponerte a hablar mal de la mamá de los hijos de tu jefe, hay que tener muy poco cerebro para meterte con la mamá de los hijos de tu jefe", reiteró.

Y aunque destacó que es una persona que no le gusta hablar mal de las y los demás, e intenta mantener una buena convivencia en todos los ámbitos de su vida, no se quedó callada a la hora de expresar todo el daño que vivió en su estadía en Hoy, época en la que, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, dijo que llegó a pensar que sería mejor no estar viva.

"Hubo un tiempo en mi vida que la pasé muy mal, gracias a ella y Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor, porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida, si eres mala persona, te va mal", indicó.

De acuerdo con Cuburu, su equipo de abogados ya tiene listas denuncias por las trabas y difamaciones de las que ha sido víctima a lo largo de los años por los rumores que de ella se han esparcido, aunque no aclaró si el proceso legal será dirigido a Legarreta o a Armendáriz, de la que se expresó negativamente en la entrevista publicada ayer martes por Ana María, a través de su canal de YouTube.

"Carmen Armendáriz es una víbora, para empezar, es una señora mala, una señora que ha corrido a muchísima gente, que le ha quitado trabajo a muchísima gente, por eso no tiene proyectos y, sus proyectos, son un fracaso; el único éxito que ha dado es a TV Azteca y se llama 'Ventaneando', la felicitamos por eso, que fue hace 100 años. Conmigo se portó fatal, se metió con mis hijos y nadie se mete con mis hijos", precisó.

Hasta el momento, en redes sociales, las declaraciones de Anette han sido criticadas por usuarias y usuarios que no consiente que se exprese mal de sus excompañeras de trabajo, sobre todo, en el caso de Legarreta.