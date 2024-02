Anette Cuburu enfrentaría consecuencias por dichos sobre Andrea Legarreta

Hace casi un mes, la conductora Anette Cuburu hizo una serie de fuertes declaraciones en contra de su excompañera del matutino "Hoy", Andrea Legarreta, con quien tiene diferencias desde hace más de 10 años.

La presentadora de "Anetteando" afirmó en su momento que tanto la esposa del cantante Erik Rubín como la productora Carmen Armendáriz le hicieron la vida imposible durante su tiempo juntas en el programa, llegando incluso a comentar que alguna de las dos habría difundido rumores sobre un romance entre Cuburu y Raúl Araiza, lo que habría generado problemas en su matrimonio. Además, expresó su antipatía hacia ellas, llegando al extremo de afirmar que las detesta. Estos comentarios desencadenaron respuestas de Legarreta y el exintegrante de Timbiriche, generando una polarización en la opinión pública.

Más tarde, en una entrevista para el canal de Youtube de Ana María Alvarado, Cuburu reiteró su opinión sobre que su peor experiencia laborando fue en el matutino de San Ángel y luego sugirió en el programa de Fito Calderón que sufrió consecuencias a raíz de la polémica.

Annette ha estado al frente del proyecto en YouTube "Anetteando" durante poco más de cuatro meses. Este programa consiste en entrevistas con personalidades que visitan su hogar para hablar de sus experiencias. Justo después de sus fuertes declaraciones, anunció que su próximo invitado sería Adrián Uribe. Sin embargo, minutos antes de comenzar la transmisión en vivo, el actor canceló su participación.

De ahí comenzaron a surgir especulaciones respecto a que el canal de la presentadora de "Venga la alegría" había sufrido un veto, dado que el escándalo incluso perjudicó a las hijas de Legarreta. Cuburu dijo a Fito Calderón que de momento no podía tener invitados que formaran parte de Televisa.

Cuando fue cuestionada sobre el tema, Anette dijo: "Lo que se ve no se pregunta. Nada más chequen lo que sale en la pantalla y lo que no sale en la pantalla, no hay ni qué contestar eso. Así la vida te pone, no es que uno sea fuerte, es que no te queda otra opción".

Anteriormente, periodistas como Adela Micha han confirmado que la televisora en ocasiones prohíbe a su talento visitar ciertos podcast o programas. Uribe, pese a que ya no tiene contrato de exclusividad en San Ángel, sí es uno de los rostros que más se popularizó de Televisa y pese a que se dijo que reagendaría fecha para visitar el programa de Anette, esto no sucedió.

Hasta la tarde de este jueves, Anette no ha vuelto a hablar del tema.