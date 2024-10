¿Andrés Vaca fue amenazado por la FMF? Esto dijo en el partido de la Selección

El Valencia empató 2-2 con la Selección Mexicana este sábado en un amistoso en Puebla, a pesar de que el equipo español contaba con suplentes y jugadores fatigados por el viaje.

El resultado decepcionó a los aficionados y a comentaristas como Andrés Vaca y David Faitelson, quienes expresaron su frustración durante la transmisión.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, México dominó el balón y anotó a través de Alexis Vega y Ozziel Herrera, pero Dani Gómez logró igualar el marcador, lo que provocó abucheos del público hacia la Selección en el Estadio Cuauhtémoc.

Andrés Vaca mencionó que los problemas del equipo deben resolverse en el campo, criticando las estrategias promocionales, como la venta de boletos para el partido, que reportó conflictos. “Esto solo se corrige con fútbol y no regalando boletos ni haciendo campañas”, afirmó. También se quejó de que los miembros de la Selección se centran más en sus críticas que en el desempeño en el terreno de juego.

Por su parte, Faitelson comparó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) con la Gestapo, lo que desató controversia. Posteriormente, se disculpó por su comparación, reconociendo que fue una exageración inapropiada.

“Esto solamente se corrige, no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo futbolistas a tomar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como ‘empoderar’ futbolistas. Esto es con fútbol y la gente que está dentro de la Selección no lo entiende, pero después se fijan más en lo que decimos con el micrófono, y van y tocan puertas, y que Vaca no narre más y que por favor no digan las cosas que dicen. Así van a quejarse. Mejor que se fijen, mejor que se fijen en lo que hacen adentro de la cancha”, dijo.