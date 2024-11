Andrés Guardado revela que pudo llegar al Real Madrid; Atlas lo evitó

Andrés Guardado, uno de los máximos referentes de México en el futbol europeo anunció hace unos días su retiro oficial de las canchas con la intención de emprender una nueva aventura como entrenador.

Al compartir en una entrevista, que luego de su participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Alemania 2006, varios equipos se interesaron por sus servicios, siendo uno de ellos el Real Madrid.

Institución que ante la salida de Roberto Carlos, buscó al exjugador del Real Betis, con la intención de ponerlo a prueba y conocer sus habilidades, situación que rechazó Atlas.

"Me dicen: 'nos llegó esta oferta, pero no la vamos a aceptar'. Me quedé sorprendido porque ellos me decían: 'Es que te ofrecen que vayas a entrenar con el Real Madrid Castilla', el segundo equipo, a veces con el primer equipo, pero no nos gustó la idea porque ya jugaste un Mundial (Alemania 2006) y no queremos que seas un jugador que dispute la Segunda División, aunque sea el Real Madrid", comentó.

Guardado, que pese a la negativa buscó la forma de salir y triunfar, añadió que pidió a la directiva rojinegra salir, con la promesa de volver si las cosas no salían, pero toda petición fue rechazada.

"Denme chance, es el Real Madrid. Si me va mal, me regreso, no pasa nada es un préstamo", finalizó.