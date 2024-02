Andrea y Santiago, comparten el gusto por el ejercicio

Una de las pasiones que une a Andrea Hoyos Garibay y Santiago Antunes Rodríguez es el gusto por el deporte, por lo que cuando su horario se los permite entrenan juntos.

Son un joven matrimonio que, a pesar de su corta edad, ya son varios los años que llevan juntos.

Andrea y Santiago se conocieron al cursar secundaria y tuvieron un noviazgo de 10 años. Actualmente, están por cumplir 1 año de casados.

Para ellos la clave de tener una buena relación es que cada uno realiza con pasión sus actividades profesionales, pero también día a día dedican tiempo suficiente para disfrutar de realizar actividades cotidianas juntos, como cenar en sus restaurantes favoritos, pasear a los perros, ir al cine y cuando coinciden en horarios se ejercitan juntos.

Ella trabaja en una empresa transnacional en Torreón como ingeniero de subsistema de lubricación y refrigerante; y él es licenciado en administración de empresas, socio fundador de un centro de acondicionamiento físico e integral, así como de una empresa dedicada a realizar planes de alimentación a domicilio.

Luis Enrique Moreno Castruita/ Rostros

Luis Enrique Moreno Castruita/ Rostros

¿Andrea cómo fue la petición de matrimonio?

Fue algo muy especial. Me dijo que nos iban a realizar una sesión de fotos casuales. Al llegar al lugar a los dos nos vendaron los ojos que porque iba a ser sorpresa, pero realmente solamente me los vendaron a mí. Ya cuando me quité la venda Santiago estaba hincado y atrás estaban las letras de ‘Marry me’ y de inmediato le dije sí.

Ahí estuvieron nuestros papás y hermanos. Fue un momento muy especial que compartimos con nuestros seres queridos.

¿Cuáles son sus proyectos a un futuro cercano?

Nos gusta mucho viajar y deseamos continuar haciéndolo. Este año nos hemos propuesto ir a Costa Rica y a Disney en Orlando, FL.

También disfrutamos de conocer restaurantes y comer rico, y queremos seguir haciéndolo.

Luis Enrique Moreno Castruita/ Rostros

¿Santiago qué es lo que te gusta de ella?

Me gusta que es muy persistente y resiliente, y cuando se propone algo lo logra.

¿Andrea qué es lo que te gusta de él?

Me gusta que es apasionado y dedicado por lo que hace, es una persona muy noble y leal

¿Cómo se apoya cada uno en sus profesiones?

‘Siempre estando para él cuando me necesita y siendo la primera en asistir a los eventos que organiza’, mencionó Andrea.

Por su parte Santiago mencionó, ‘escuchándola y motivándola a ser mejor’.

Luis Enrique Moreno Castruita/ Rostros

IG: @andyhoyoss y @antunes_santiago