Andrea Legarreta revela que estuvo a punto de dejar el programa Hoy

Andrea Legarreta sorprendió recientemente al revelar que había considerado seriamente dejar el programa “Hoy” después de más de 26 años al aire. A sus 53 años, y siendo una de las figuras más reconocidas del matutino, la conductora confesó que la posibilidad de emprender nuevos proyectos estuvo muy cerca de convertirse en una realidad.

Durante más de dos décadas, Legarreta ha sido un pilar en el programa, adaptándose a las constantes renovaciones y cambios en la producción, que suelen realizarse para mantener la frescura y conexión con la audiencia. Aunque ha explorado otros proyectos en cine y música, su vínculo con “Hoy” ha sido duradero y sólido. Sin embargo, como todo buen viaje, ha tenido momentos de incertidumbre que la llevaron a cuestionarse su permanencia.

En una entrevista reciente, Legarreta explicó que incluso llegó a pensar en dar un paso al costado. “Si viene un cambio de producción, la verdad es que yo ya había considerado no estar, no sé si me iban a invitar o no,” confesó, dejando claro que su continuidad en el programa no estaba asegurada.

Su deseo de renunciar no fue por conflictos internos ni desinterés en su rol como conductora, sino por una necesidad personal y profesional de explorar nuevos horizontes. Después de más de 20 años en el programa, sintió que era momento de plantearse nuevos retos fuera de “Hoy”.

Finalmente, la decisión de Andrea Rodríguez de mantenerse como productora del programa influyó para que Legarreta optara por quedarse un tiempo más. “Ahora que se queda nuestra jefa, está muy bien; me siento muy feliz por ella. Es una jefa que te escucha, apoya, es sensible, considerada y muy capaz”, expresó la conductora, quien incluso mencionó que probablemente permanecerá un año más en el programa.

A pesar de esta decisión, el futuro de Legarreta en “Hoy” sigue lleno de incertidumbre. Aunque ha elegido continuar en el contexto de un cambio de producción, esto no garantiza su permanencia indefinida, dejando abierta la posibilidad de explorar otros caminos en un futuro próximo.