Andrea Legarreta recuerda que Nicandro Díaz le dio un protagónico: 'estoy muy agradecida con él'

En "Hoy", Andrea Legarreta mostró la conmoción que le produjo el fallecimiento de Nicandro Díaz, pues lo recuerda como el único productor que confió en ella, al otorgarle el único papel protagónico que tuvo durante su carrera como actriz.

El matutino de televisa fue el primero en dar a conocer la noticia del deceso del productor, quien perdió la vida en un accidente acuático.

El incidente tuvo lugar el día de ayer, mientras el productor andaba en una motocicleta acuática, luego del impacto fue rescatado por la ambulancia aérea del estado de Quintana Roo, donde se encontraba vacacionando con su familia.

Durante la emisión del programa, las y los conductores contaron algunas de las anécdotas que compartieron con Díaz, a quien han escrito no sólo como un hombre profesional y talentoso, sino como un gran ser humano que los apoyó en los tiempos más complicados.

Una de ellas fue Legarreta qué consternada recordó que hace 21 años, fue el productor quien le dio la oportunidad de protagonizar la telenovela infantil "Vivan los niños", cuando tenía 32 años.

"Quiero expresar lo que siento, en ese sentido, fue el único productor que me dio la oportunidad de protagonizar una telenovela, que fue "Vivan los niños".

En la telenovela del 2003, Andrea dio vida a Lupita Gómez, maestra de la primaria "Patria Unida", escuela en que comienza su carrera con estudiantes de segundo grado, con quienes genera un vínculo entrañable, gracias a la paciencia y comprensión que tenía.

El elenco contó con la participación de actrices y actores de renombre como Raquel Olmedo, Ignacio López Tarso y Joaquín Cordero.

La conductora recordó con gratitud que Nicandro fue una de las personas que le extendió su incondicionalidad, cuando ella y Erik Rubín perdieron al primer bebé que esperaban, hace poco más de dos décadas.

"Fue un hombre muy cercano a mí y no se me olvida cuando perdimos al primer bebé, el primer embarazo, su cercanía, su calidez, me dijo: ´Te vamos a esperar´, porque fue durante la grabación de ´Vivan los niños´ y, de verdad se los digo, estoy muy agradecida, y sí quiero expresarlo porque el ser agradecido es lo más importante y él, lo único que me dio a mí fue motivo para agradecerle, por confiar en mí, por ser el jefe que fue conmigo, como me apoyó", destacó.

Legarreta precisó que, con el paso de años, siguieron cultivando una amistad a través de la que reiteró el gran ser humano que fue el productor.

"Y hasta la fecha, la amistad que nos unía, como siempre estaba en todos los momentos, se acercaba para expresar su alegría cuando te iba bien y también su apoyo cuando sabía que no la estabas pasando bien", indicó.