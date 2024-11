Andrea Legarreta manda emotivo mensaje tras muerte de la madre de Erik Rubín

La conductora Andrea Legarreta lamentó el fallecimiento de Myra Milanszenko, madre de su expareja Erik Rubín, con quien mantuvo una relación cercana y afectuosa.

Este 25 noviembre, el exintegrante de Timbiriche confirmó la noticia a través de una emotiva publicación que incluía una fotografía junto a su madre, ambos sonriendo para la cámara. “No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes", escribió Rubín como parte de su homenaje.

Por su parte, Legarreta compartió un mensaje de despedida a Milaszenko, acompañando sus palabras con una serie de imágenes que capturan momentos íntimos y familiares. Las fotografías mostraban a Andrea junto a Myra, así como a Erik y sus hijas, Mia y Nina, con su abuela.

"Myra amada. Reina hermosa, vuela alto, vuela libre y gozosa, así como eras: un ser único y maravilloso. Divertida, alegre, con una sonrisa que contagiabas a todos", expresó la conductora.

Andrea destacó el ejemplo de vida que representó su suegra, quien vivía intensamente cada día. También agradeció el cariño que siempre le brindó, especialmente como abuela amorosa y cómplice. "Gracias por hacerme sentir tu amor. Me duele el corazón", añadió.

En su publicación, Legarreta recordó un momento reciente que compartió con Myra, donde le aseguró que siempre sería parte de su familia. La respuesta de Milaszenko fue igual de conmovedora: "Y tú siempre serás mi hija".

A pesar de su separación, la conductora expresó su apoyo a Erik Rubín, reconociendo el vínculo especial entre él y su madre. "Peloncito amado, ella siempre vivirá en ti. El amor de una madre es infinito. Estamos contigo, con tu familia, que es la mía y siempre lo será. Todo mi amor", mencionó.

La pérdida de Milaszenko se suma a otro momento difícil para Legarreta, quien recientemente lamentó el fallecimiento de Carlos Casiano, floor manager del programa Hoy y amigo cercano.

¿De qué murió la madre de Erik Rubín?

Hace aproximadamente un mes, Andrea Legarreta informó que Myra Milaszenko había sido hospitalizada de emergencia en el Instituto Cardiovascular de Puebla debido a complicaciones pulmonares.

A la señora Milaszenko le habían extirpado un pulmón completo, y aunque en un inicio parecía estar respondiendo positivamente, la conductora indicó que la situación seguía siendo delicada.

Pese a que la operación fue exitosa, se cree que no logró recuperarse por completo, y las complicaciones derivadas del procedimiento pudieron haber sido la causa de su fallecimiento.