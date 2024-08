Andrea Legarreta lanza fuerte crítica a Ricardo Peralta en el programa Hoy

El posicionamiento de Ricardo Peralta ante Arath de la Torre en la cuarta gala de eliminación en La Casa de los Famosos México, causó la reacción de Andrea Legarreta en el programa Hoy, asegurando que Peralta “se humilló solito”.

“Este menso, porque eso es lo que fue, en el momento que quiso sacar esa carta para defender a la comunidad, cuando tenía que defenderles nada, no necesitan alguien como tú lo defienda, partiendo de ahí. Muchos amigos me escribieron así de que ‘este señor no nos representa’. O sea, él solito, ahora sí que, no dejes que nadie te humille, porque tú solito te humillaste maestro. La realidad fue que ,Arath en el momento en el que le empieza a responder, y le mete aquel bofetón (...) él solito se atoró”, dijo.

Las palabras de Legarreta no tardaron en convertirse en el principal tema de conversación en las redes sociales, pues incluso, desde anoche el posicionamiento de Arath y Peralta ha dado mucho de qué hablar en las plataformas, donde muchos celebraban que también le haya dejado en claro que “él no es Wendy Guevara”, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, miembro de la comunidad LGBTIQ.

Por su parte, Galilea Montijo, quien es la conductora principal del reality, expresó en el matutino Hoy que “está sufriendo colitis por querer decir muchas cosas”, ya que la ser parte del proyecto, ella no puede emitir ningún comentario sobre lo que sucede en La Casa de los Famosos.

¿Qué le dijo Ricardo Peralta a Arath de la Torre?

Hace unos días, luego de la tercera gala de eliminación de La Casa de los Famosos en la que todos quedaron en “la placa” por armar complot, Arath hizo un comentario sobre el vestuario de Peralta diciendo que lo ponía nervioso.

Ricardo, ese día portó un traje blanco con un moño negro y un gorrito.

A ese momento, fue al que Peralta se refirió en su posicionamiento frente a Arath, diciendo que su ropa estaba ligada a su orientación sexual, sin embargo, De la Torre, negó que su comentario fuera en referencia a eso, sobre todo por el respeto que le tiene a la comunidad gay, a la cual incluso pertenece uno de sus hermanos.

Ricardo Peralta pierde miles de seguidores

La personalidad de Ricardo Peralta en La Casa de los Famosos México no ha encantado del todo al público, por lo que muchos han optado por dejarlo de seguir en las redes sociales, como se ve reflejado en su cuenta de Instagram.

Tras ingresar con 1.1 millones de “followers”, hasta el mediodía de este lunes, su cuenta registra un total de 925 mil.

Los cibernautas han señalado que la cuenta de Instagram de Peralta está comprando seguidores, pues la mayoría de los nuevos usuarios que lo siguen “son cuentas falsas”.