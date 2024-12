André Jardine afirma no sentirse favorecido por los árbitros

El pase del América a la Gran Final del Apertura 2024 se dio en medio de incontables quejas y protestas por parte de Cruz Azul en torno al trabajo del árbitro Adonai Escobedo. En el seno celeste acusaron "robo" azulcrema.

Sin embargo, este tema no preocupa al técnico André Jardine, quien asegura no "sentirse favorecido" por el trabajo arbitral en ningún juego de esta Liguilla.

"Yo miro todos los partidos, reviso más de una vez, y no me veo favorecido. En cada partido siempre hay dos en contra que no se discuten, pero el trabajo que hacemos es lo que no me preocupa", declaró el timonel azulcrema.

Jardine niega que pueda existir un trabajo condicionado por parte de los silbantes; sin embargo, sí acepta preocupación por la forma en la que se aborda el tema cuando se trata de las Águilas.

"Siendo sincero, lo que me preocupa es la forma en la que se aborda el tema arbitral, siempre hay un peso mayor, muy grande, con una decisión que sea dudosa a favor de América, pero cuando va en contra, nunca se habla", aseveró el estratega de las Águilas.

Jardine ve penalti claro de Rotondi

André Jardine considera que para él hay un penalti claro sobre Erick Sánchez, en el segundo juego de la Semifinal contra Cruz Azul, pero, asimismo, enfatizó que no debió jugar el partido de Vuelta.

"Rotondi hace un penalti muy claro, pero por un error arbitral juega el segundo partido y así, se habla de la final de Tigres, de la segunda final, para no entrar en detalles. Todos somos seres humanos, mi preocupación es que los árbitros se puedan influenciar por estos temas", explicó.