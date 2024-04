Andrade cumple dos sueños en Wrestlemania XL

ue un gran fin de semana para los fanáticos de la WWE con el magno evento de Wrestlemania XL, en donde resalta la participación del gladiador lagunero, Andrade, haciendo equipo con Rey Mysterio para la Latino World Order (L.W.O.) enfrentando a los miembros del Legado del Fantasma, Santos Escobar y el representante de Judgment Day, Dominick Mysterio.

El combate fue tan sorprendente como se esperaba, vuelos, grandes golpes y técnica al ras de la lona. Mysterio conectó dos "619" sobre Santos Escobar, mientras que Andrade proyectó sobre Dominik una palanca al brazo para llevarse el triunfo, por lo que seguramente habrá una revancha sobre la L.W.O..

"Cumplí dos sueños. Lo enfrenté muchas veces, pero ahora estoy a lado de quien fue mi ídolo, Rey Mysterio, y por él estoy de regreso en la WWE. Él me ayudó mucho, mucha gente no lo sabe. Y cumplí el sueño de estar en Wrestlemania por primera vez y salimos triunfadores", expresó con gran emoción Andrade "El Ídolo" para WWE en español tras finalizar el combate celebrado en Lincoln Financial Field de Filadelfia ante la algarabía de miles de aficionados presentes.

"Hay una historia como rivales, pero por primera vez como pareja. Qué bonito poder representar por primera vez los dos, como raza mexicana", dijo también Rey Mysterio sobre Andrade.

El momento de estos dos luchadores en Wrestlemania fue acompañado también con la presencia de un par de jugadores de Philadelphia Eagles, Jason Kelce y Lane Johnson, para ayudar ante la intromisión de Angel y Humberto.

EL REGRESO DE JOHN CENA Y THE UNDERTAKER

El evento máximo de la WWE tuvo su primera gran noche el sábado con una velada llena de espectáculo y momentos memorables, coronado con el combate estelar entre Roman Reigns y The Rock vs. Cody Rhodes y Seth Rollins.

El duelo que, tras el dominio alterno por parte de ambos equipos, terminó siendo favorable para The Rock y Roman Reigns, quienes salieron con la mano en alto y permitiendo con ello que el domingo, el duelo por el campeonato de la WWE fuera disputado con reglas de "El Linaje".

A pesar de la consagración de Cody Rhodes como Campeón Universal de la WWE al derrotar a Roman Reigns, la noche se la llevaron John Cena y The Undertaker con sus sorpresivas apariciones. Durante la segunda noche del evento, las dos leyendas de la lucha libre asombraron con sus espectaculares entradas para pelear con The Rock.

Cena atacó directamente a Solo Sikoa, pero terminó siendo derribado por Dwayne Johnson.

Mientras que El Enterrador se presentó con su impactante estilo y aplicó una "garra" contra The Rock.

