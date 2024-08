Anabel Hernández revela estrecha relación de Belinda con Iván Archivaldo, hijo de 'El Chapo'

La bomba de tiempo "explotó en la cara" de Belinda cuando la periodista Anabel Hernández confesó ayer, en su pódcast "Narcosistema", que la intérprete mantuvo una estrecha relación con uno de los integrantes de "Los Chapitos", pertenecientes al Cártel de Sinaloa.

El jueves 8 de agosto se lanzó el segundo capítulo de su programa en plataformas, ‘Quiénes son Los Chapitos’, donde aborda el imperio criminal que heredaron Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio, Joaquín y Édgar, hijos del capo mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En este hilo de investigación Hernández sacó a la luz el nombre de Belinda Peregrín. "Con mucha cautela y tacto, Mini Lic me dijo: 'No estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda', él presumía", relató Hernández sobre lo indicado por el exnarcotraficante, hijo de Damaso López Núñez y quien perteneció al Cartel de Sinaloa.

Ella le insistió en dar más pormenores sobre la relación entre Iván y la también actriz, pero sólo le contestó: "Era cuando éramos amigos, no recuerdo el año, pero pues él lo presumía de que era su amiga, que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que al final terminó como amigos".

Posterior a esta entrevista, un integrante del Cártel reveló más pormenores: "Este informante me afirmó que hubo un encuentro directo entre Iván Archivaldo y Belinda en el año 2022, que esto ocurrió en una hermosa residencia en la bahía de Altata, un lugar que ahora está de moda en Navolato, Sinaloa... Me informan que ahí, Iván Archivaldo tiene una de sus casas y es ahí, en la playa, en el atardecer y después bajo la luna, que tuvo una cena romántica con la cantante Belinda" , detalló Anabel.

Por otra parte, en el programa la comunicadora también acusó a Andrés López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, de haber pagado a Belinda 4 millones de pesos para apoyar a su padre en 2018, en el llamado AMLOFest.