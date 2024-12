Ana Sáenz, con raíces laguneras

Seguramente usted ha visto a Ana Karina Sáenz en alguna de sus facetas artísticas como actriz, conductora y creadora de contenido en redes sociales.

Su proyecto más reciente es la serie Incorregibles de Santa Martha, que terminará este viernes, razón por la que charló con El Siglo de Torreón y reveló que cuenta con raíces laguneras.

"Yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero les platico que mi abuelita, sus hermanos y mi bisabuela nacieron en Torreón. Luego mi 'abue' se fue a Ciudad Juárez y allá nació mi mamá", contó entusiasmada.

Para la actriz, formar parte de Incorregibles de Santa Martha, producida por Eduardo y Carlos Murguía, ha sido gratificante.

"Estamos en la recta final de esta primera temporada. Estoy orgullosa de todo el trabajo que se logró en todas las áreas, tanto de elenco, como de producción".

Informó la actriz que la serie narra la historia de un grupo de jóvenes rechazados por la sociedad y por sus propias familias, que son inscritos en Santa Martha, una escuela que promete reformarlos aplicando una particular técnica, exclusiva de esa institución educativa.

"Tiene de todo. Comedia, drama. Hay escenas que nos han llevado a reflexionar ya cuestionarnos sobre temas que ocurren en nuestra sociedad".

En los Incorregibles, Ana Karina encarna a "Serena Mortz". Es una maestra idealista que cree en el amor y que la comprensión todo lo puede. Está convencida de que es la salvadora de los alumnos del instituto.

"Es una profesora de matemáticas que lucha por sus ideales. Es amable y siempre está tratando de cambiar las cosas en la escuela y en el mundo. Luego, por ser algo ingenua, las cosas no le salen como quiere, pero lo vuelve a intentar.

"Este papel fue un reto, ya que me deja un gran aprendizaje. Parece ser que viene una segunda temporada. Pronto les estaremos informando más detalles", mencionó.

Confesó la entrevistada que este proyecto, que se encuentra también en la plataforma de Vix, le dio un plus a su currículum.

"Me deja un crecimiento gigante, el poder haber tenido la oportunidad de ser parte de esta ficción que está en Canal 5 y en Vix. Es un paso importante para mi carrera", manifestó.

Señaló Sáenz que aunque la serie ya acaba este viernes, la podrán seguir disfrutando en la plataforma de Televisa.

"Eso está genial porque Incorregibles de Santa Martha, ahí estará para que la vean y la vuelvan a ver. Disfrútenla, ya que la hicimos con bastante amor".

Por otro lado, la joven informó que además de la serie ha destacado en otros rubros, como el cine, las plataformas y las redes sociales.

"Me encanta todo. Hice una novela con Carlos Moreno. También he realizado unitarios y me fascina crear contenido para redes sociales, eso me ha abierto las puertas. Así mismo, soy conductora".

Antes de terminar la entrevista, Ana Karina Sáenz invitó a los laguneros a que no se pierdan el final de la primera entrega de Los Incorregibles de Santa Martha.

"Este viernes a las 19:00 horas por Canal 5 pasará el último capítulo. Estén atentos y muchas gracias por su apoyo".