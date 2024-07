Ana María Alvarado revela si saldrá de Sale El Sol

Una vez más, el programa matutino "Sale El Sol" acaparó la atención del mundo del espectáculo tras revelarse que habrá nuevos cambios en el equipo de conductores este mes de agosto.

La posible salida de Ana María Alvarado de "Sale El Sol" ha sido tema de gran interés en el ámbito del entretenimiento, especialmente después de las declaraciones de Álex Kaffie sobre cambios en el programa motivados por el rating. Kaffie mencionó que Ana María, conocida por su sección "Pájaros en el alambre", podría estar entre las candidatas a dejar el matutino de Imagen Televisión.

Ante la especulación generada, Ana María Alvarado decidió abordar directamente el tema a través de su canal de YouTube. En un video sincero, expresó su gratitud por formar parte de "Sale El Sol" y compartió que, aunque está feliz en el programa, es consciente de que en la televisión todo puede cambiar. Destacó que su personalidad y profesionalismo le han permitido mantenerse en la industria del espectáculo durante mucho tiempo, quizás aludiendo a las críticas de Kaffie.

Tras mantener una reunión con los ejecutivos de Imagen Televisión, Ana María afirmó que, por el momento, no tiene planes inmediatos de abandonar el programa. Le aseguraron que su continuidad no está en cuestión en este momento, aunque reconoció la volatilidad propia de la industria televisiva, donde las decisiones pueden modificar el panorama en cualquier momento.

La respuesta de Ana María Alvarado fue recibida con alivio por parte de sus seguidores, quienes valoran su experiencia y carisma en "Sale El Sol". Su declaración directa proporcionó claridad en medio de las especulaciones y confirmó su compromiso con el programa mientras continúa adaptándose a los cambios dinámicos del medio televisivo.

"Les tengo malas noticias no me corren. Los ejecutivos me dijeron que todo era mentira. Sigo en Sale El Sol, le duela a quien le duela", dijo la conductora.