Ana María Alvarado revela que Raquel Bigorra influyó en su despido de Venga la Alegría

Ana María Alvarado formó parte de Venga la Alegría desde 2006 hasta 2010, desempeñándose en la sección de espectáculos del programa.

Sin embargo, su etapa en el matutino terminó abruptamente, y recientemente, en una entrevista para El Mitangrit de TVNotas, reveló que Raquel Bigorra habría tenido un papel clave en su despido.

Según Alvarado, al regresar de unas vacaciones, recibió un mensaje notificándole que ya no formaba parte del equipo, sin explicaciones.

Tras investigar, descubrió que Bigorra había sugerido al entonces productor, Roberto Romagnoli, que era necesario renovar el elenco, señalándola como “muy vista”.

“Raquel Bigorra dijo: ‘Como que Anita está muy vista. Ahorita que anda de vacaciones, ¿por qué no la cambiamos o ponemos a alguien más?’. Ella quería meter a Matilde Obregón, aunque aclaro que Matilde no tuvo nada que ver y nos llevamos muy bien”, comentó Ana María.

Al parecer, la relación de amistad entre Bigorra y Romagnoli influyó en la decisión, lo que derivó en la salida de Ana María del programa.

La respuesta de Raquel Bigorra

Raquel Bigorra se pronunció sobre las declaraciones de Ana María en un encuentro reciente con la prensa, donde expresó sorpresa de que el tema volviera a surgir.

La cubana aseguró que siempre ha mantenido una relación cordial con Alvarado e incluso recordó un reciente saludo afectuoso entre ambas.

“Me la encontré en la XEW, tan cariñosa, vino a abrazarme y a platicar conmigo. Lindísima. También es diciembre, tal vez no hay chismes, hay que hacer lives, esto ya cambió”, comentó Bigorra.

La exparticipante de La Casa de los Famosos México dijo estar acostumbrada a que le inventen rumores y señaló que, aunque en el pasado estos comentarios le afectaban, ahora los considera parte del espectáculo.

“Antes me enojaba y pensaba: ‘¿Por qué me inventan cosas?’, pero ahora lo agradezco porque, si no, ni hablan de mí. En su momento sí me afectó porque la gente te avienta hate, pero entendí que así funciona esto”, explicó.

Pese a las acusaciones, Bigorra aseguró no estar molesta con Ana María y le deseó lo mejor a ella y a su familia. La cubana también aprovechó para destacar que no es una persona conflictiva en el ámbito laboral.

“La gente que ha trabajado conmigo sabe que no soy conflictiva ni exigente. Aguanto vara. Mi marido a veces me dice: ‘Ya no vayas’, pero yo pienso: ‘Todo pasa’. Si alguien no quiere trabajar conmigo, es su decisión, pero jamás hice algo en contra de Ana María”, declaró.

Hasta ahora, Ana María no ha respondido a las declaraciones de Raquel Bigorra. Sin embargo, en su entrevista con El Mitangrit, aseguró que no guarda rencor por su despido de Venga la Alegría. Para ella, esa experiencia le permitió conocer a personas que hoy son grandes amigos.

Cabe recordar que Ana María trabajó en la sección de espectáculos del matutino de TV Azteca durante cuatro años, dejando una huella importante en su trayectoria televisiva.