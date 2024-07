Ana Guevara y María José Alcalá brindan posturas ante polémica por costos de París 2024

A unos días del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, vuelven a tener un conflicto económico.

El COM asegura que Conade pidió tres habitaciones en un hotel en Francia, sin embargo, Conade lo descarta.

"Nada más diré que no tengo más acreditaciones más que la mía y la de mi acompañante, no tienen ningún sentido decir que se están pidiendo más habitaciones, no tiene lógica que se hayan pedido más habitaciones si no tenemos más acreditaciones para qué las quiero si no se van a ocupar", señaló Guevara.