Amplían vigilancia por lentes 'piratas'

La Dirección de Plazas y Mercados ha extendido la vigilancia para detectar y sancionar la venta de lentes de protección para el eclipse solar total en la vía pública, ya que la comercialización de estos artículos está prohibida y solamente se podrán utilizar los que sí están certificados.

El titular de la dependencia, Luis Bretado Ramírez, dijo que conforme se acerca la fecha de este fenómeno astronómico que se presenciará el 8 de abril, la dependencia ha intensificado los recorridos por las calles en los distintos sectores de la ciudad.

En días pasados, se dio con una persona que empezaba a ofrecer lentes de protección en su domicilio particular, aunque se acudió y se le apercibió para que no fuera a comercializar dichos productos, por lo que retiró la publicidad que empezaba a hacerse por medio del WhatsApp y en su propia vivienda, donde tenía colocado un anuncio.

El funcionario indicó que se está haciendo un barrido en las calles, sobre todo en los puestos ambulantes, para que en caso de detectar estos artículos, invitar al vendedor a que se retire y asegurar la mercancía.

"Queremos evitar cualquier riesgo para la ciudadanía, evitar que se enfermen de la vista al utilizar lentes de protección que no estén certificados ni sean los adecuados para ver el eclipse", dijo Luis Bretado Ramírez.

Aunque el operativo de vigilancia se lleva a cabo desde noviembre de 2023, en los últimos días prácticamente todo el personal de la Dirección de Plazas y Mercados está concentrado en dichas acciones, tanto los inspectores como del área administrativa.

Los lentes especiales para apreciar el eclipse solar total deben contar con la certificación ISO 12312-2-2015, y desde el pasado mes de octubre y hasta este mes de abril se han puesto a la venta en el Planetarium Torreón. También en el Puerto Noas se vendieron mil piezas.

Las dependencias municipales exhortan a la población a denunciar la venta de lentes "piratas" o que no estén certificados si los detectan en la vía pública, ya que no se expidieron permisos para la venta de estos productos para no poner en riesgo la salud de la ciudadanía.