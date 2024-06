Amo a mis hijos con todo mi corazón: vocalista de la Sonora Everest

Ser papá no es fácil. No hay un manual con instrucciones a seguir, ni tampoco en el caso de las madres. La vida misma se encarga de guiar a los progenitores en esta ardua tarea que implica traer hijos al mundo y con ello... criarlos, cuidarlos, educarlos y prepararlos para el mundo.

Hoy es Día del Padre. La carnita asada no faltará y muchos restaurantes estarán a su máxima capacidad. Este domingo se celebra a los papás, como el caso de Iván Hernández, líder de la Sonora Everest.

El cantante abrió su corazón con El Siglo de Torreón y es que habló de su paternidad como pocas veces, aunque también contó los proyectos de la Everest para lo que resta del año.

Iván cuenta con dos hijos: Evelyn y Maximiliano Hernández. De inmediato compartió a El Siglo de Torreón lo orgulloso que se siente de ambos.

"Después de un año de casado tuvimos a Evelyn, es la famosa de la canción Hoja en blanco; tiene 22 años y orgullosamente les digo que es toda una arquitecta. Jamás nos ha dado problemas. Después de ella, hace 15 años tuvimos a Maximiliano, quien pronto acabará la secundaria. Es un poco inquieto y rebeldillo, pero es muy buen niño. Son mis dos hijos", mencionó.

Recordó Iván que cuando llegó a su vida Evelyn su vida cambió y con el arribo de Maximiliano la familia se reforzó."Ha sido tan rápido todo. Mi hija, pues ya tiene 22 años, pasó por todos los grados escolares; su nacimiento fue muy bonito. Afortunadamente, nunca me faltó el trabajo. Casi después de que nació, empecé el proyecto de la Sonora Everest solo, luego de que hubo un arreglo con la familia que era dueña de la agrupación.

"No me la vi tan difícil en la parte económica, ya que saque adelante a mi hija con todos sus estudios. Fue bonito tener a mi pedacito Evelyn, me hizo pensar bien las cosas, y es que yo tenía 22 años. Ya con Maximiliano ya viví su nacimiento más grande de edad, y con una mayor capacidad de entender muchas cosas. Con él he sido más cuidadoso porque como les digo salió rebelde. Amo a mis hijos con todo mi corazón".

El cantante lagunero mencionó que Maximiliano y Evelyn sí le han dado regalos materiales, pero hay otros obsequios más especiales que ha recibido de ellos.

"Me inyectan fuerza, me inyectan vida. Hay veces que uno anda triste o preocupado y ellos se han acercado a darme fuerzas para seguir. Eso es algo muy bonito, me otorgan fortaleza".

Aceptó el cantante que debido a sus compromisos con la Sonora Everest, descuidó algunos momentos importantes del crecimiento de sus hijos.

"Ha sido complicado ese asunto. No los disfruté mucho en su infancia por las giras que teníamos. El tiempo pasó rápido. Quisiera haberlos disfrutado más de niños".

Este domingo, Iván celebrará el Día del Padre con su familia. "Yo creo haremos una carne asada con su guacamole y un chorizo argentino. No soy de tomar, de repente me tomo una cerveza".

Por otro lado, Hernández comentó que la Sonora Everest ha tenido un 2024 bastante productivo.

"En septiembre cumplimos el aniversario número 29 de la Sonora Everest. Tenemos todos los fines de semana llenos de trabajo. Antes de que finalice el año sacaremos algunas canciones nuevas".