AMLO llama mentirosa a Anabel Hernández por dichos sobre presuntas alianzas con el narco en 2006

López Obrador respondió a las acusaciones de Anabel Hernández sobre presuntas entregas de dinero del narco en Gómez Palacio durante la campaña presidencial en 2006.

En su libro, Anabel Hernández relata que "El Grande" entró a la habitación con una maleta que supuestamente contenía medio millón de dólares, ahí AMLO agradeció el apoyo. El dinero, describe la periodista, provenía de Arturo Beltrán Leyva y de la cúpula del Cártel de Sinaloa.

En la respuesta del Presidente, Obrador la llamó la reina de la ficción. Relató los dichos del libro y preguntó donde están las pruebas de tales acusaciones.

Llamó mentirosa y mitómana a la periodista.

"Como quedaría la señora si presentara una prueba. Me destruye políticamente, me tengo que ir por anticipado. Soy un hombre de principios y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. He sido opositor y he denunciado fuerte y con pruebas".