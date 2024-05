AMLO ha creado una 'abusocracia': Denise Dresser

Una “abusocracia” ha creado Andrés Manuel Lopez Obrador durante su gobierno, afirmó la politóloga Denise Dresser durante su conferencia en Saltillo.

La también escritora, dijo que en días recientes ha utilizado la plataforma La Mañanera, la más poderosa del país, para agredir a una politóloga que acaba de escribir un libro crítico.

“Creo que eso aunado a los datos, del riesgo permanente en el que viven periodistas en el país más peligroso para hacerlo, debe prender focos rojos sobre las amenazas a la libertad de expresión y amenazas a muchos otros derechos y libertades, yo estoy aquí para hacer una defensa de la aspiración democrática, no una defensa del pasado, no una defensa del PRIAN pero si una defensa de las conquistas por las cuales peleó mi generación”, sostuvo.

Aunado a lo anterior, se refirió a los pocos contrapesos que quedan incluyendo a la autoridad electoral autónoma, el acceso a la transparencia vía la existencia del INAI, la posibilidad de un país en paz, sin avance territorial del crimen organizado que no ha sido combatido por la militarización galopante.

“Y como demócrata congruente que soy, que he peleado por las mismas cosas desde hace 30 años: rendición de cuentas, transparencia, división de poderes, contrapesos y la construcción de la ciudadanía, veo todo eso que está en riesgo en esta elección, que Claudia Sheinbaum representa la continuidad de un proyecto de la transformación que la verdad ha sido una bola de demolición para lo mucho de lo construido que era imperfecto, criticable pero existía, y ahora con el Plan C nos están amenazando directamente con destruir instituciones que sin las cuales no puede funcionar una democracia ni en México ni en ningún lado”, afirmó.

Por tal motivo, dijo que hace una defensa robusta de la institucionalidad y una exigencia y exhorto a los ciudadanos para que sean unos demócratas congruentes para que salgan a votar y para que nunca más volvamos a darle tanto poder a un solo partido, a un solo gobierno.

“A muchos de los abusos de esta “abusocracia” que ha creado AMLO provienen de haber tenido un gobierno unificado: control del Congreso, ojalá nunca mas ningún partido vuelva a tener eso, porque eso constituye una regresión al país de donde venimos, yo si me acuerdo lo que era vivir en el viejo régimen y estoy viendo con enorme preocupación como muchos de los viejos vicios se reproducen y acentúan”, concluyó.