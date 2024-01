AMLO exhibe histórico acuerdo PAN-PRI en elecciones en Coahuila

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó de nueva cuenta contra los medios de comunicación, donde denunció el “acuerdo” que dio a conocer Marko Cortés con el PRI en las elecciones de Coahuila: “Es algo histórico que tenemos que conocer todos para que no se repitan estas cosas”.

Obrador calificó como “descaro” el que Marko Cortés haya dado a conocer el “acuerdo” con el PRI en las elecciones de Coahuila. Exhibe el mensaje que reveló el dirigente nacional del PAN: "Este es un documento histórico, importantísimo".

Respecto al documento, el presidente lo calificó como un acuerdo "histórico", pues considera que no solo es un pacto hablado, sino que es un documento firmado por los partidos en el que se detalla las peticiones de Acción Nacional.

TAMBIÉN LEE Exhibe Marko Cortés acuerdos de coalición

Revela líder del PAN pactos en el Poder Judicial y notarías

(X)

Sobre el acuerdo PAN-PRI en Coahuila, el presidente expresó “cuando se reparte mal el botín, hay motín”.

Asimismo, el mandatario recordó el acuerdo que hubo con Felipe Calderón sobre el caso del exgobernador Moreira, subrayando que "no está tan descarado como el otro".

AMLO al criticar a la oposición: No somos iguales, nosotros no somos corruptos, nosotros no somos hipócritas, no tenemos una doble moral, un doble discurso; no tenemos ambición al dinero.

"Manifestamos nuestra aversión a lanzar acusaciones sin fundamentos", afirma López Obrador al destacar que ha mantenido su integridad durante más de cuatro décadas. Aclara que no responsabiliza a Jesús Ramírez Cuevas: "Él no tiene ninguna implicación; es un profesional íntegro y honesto". Exhibe las portadas de periódicos para comprobar si se ha abordado el acuerdo entre el PRI y el PAN en Coahuila.

López Obrador califica el pacto entre el PRI y el PAN en Coahuila como un "acuerdo mafioso para repartirse beneficios", señalando que Marko Cortés ha denunciado su incumplimiento. Nuevamente, critica la postura de los medios de comunicación.