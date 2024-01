AMLO apuesta por dos iniciativas sobre el salario mínimo y las pensiones antes de terminar su sexenio

En memoria de los Mártires de Río Blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de que termine su gobierno enviará dos iniciativas de reforma a la Constitución: una, donde se establezca que “nunca jamás” aumente el salario mínimo menos que la inflación y otra, en donde se garantice que los trabajadores se retiren con pensiones completas.

Al encabezar la ceremonia por el 117 aniversario de los Mártires de Río Blanco y acompañado por líderes sindicales, el Mandatario federal señaló que se revisará la contrareforma laboral que se expidió en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, la cual calificó de “legislación antiobrerista” por ser, indicó, contraria a los intereses de los trabajadores.

Acusó que es completamente “inhumano e injusto” que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando se retira ni siquiera reciba su salario cuando estaba en activo, sino la mitad “si le va bien de ese salario. Eso ya no va a continuar así”.

“Aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma a l articulo 123 de la Constitución para que se establea que nunca jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. ¡Nunca más!

“Y hago también el compromiso con ustedes me lo plantearon, me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores: vamos a revisar la contrareforma laboral de Zedillo, lo de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta porque es completamente inhumano, injusto que un trabajador después de 30 años de estar laborando cuando terminan ni siquiera recibe - porque así esta esa reforma - su salario cuando estaba en activo, sino la mitad si le va bien de ese salario. Eso ya no va a continuar así.

“Voy a enviar también una reforma a esa legislación antiobrerista, esa legislación contraria a los interés de los trabajadores. Son los dos compromisos que hago aquí en Río Blanco en memoria de los Mártires, de los que lucharon por mejores salarios, por mejores condiciones laborales”, dijo.