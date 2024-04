Amigos de Amy Winehouse, molestos con su película biográfica

Hace una semana se estrenó "Back to black", la película sobre la vida de Amy Winehouse y aunque la producción prometía mucho, desde que se lanzó el tráiler, ha recibido críticas poco positivas, sobre todo, por parte de las amistades de la cantante, que aseguran que, si ella la hubiera visto, "habría odiado" todo lo que se dice en ella.

A finales de enero se lanzó el tráiler de la cinta, en la que el padre de Amy, Mitch Winehouse estuvo involucrado, causando expectación entre las y los fans de la intérprete de "Rehab", pues a pesar de que ya han pasado 12 años desde que perdió la vida, por una intoxicación alcohólica, su música sigue siendo elogiada.

Sin embargo, luego de su estreno, la cinta -distribuida por Studio Canal UK- no fue tan bien recibida como se esperaba, especialmente por las personas que fueron allegadas a Amy, que aseguran que presenta una verdad parcial y que presenta como "héroes" a algunos personajes que, en realidad, eran muy tóxicos en la vida de la cantante.

De acuerdo con una fuente de "Daily Mail", las amistades de la cantante están decepcionadas de que tanto Mitch, su padre, como su esposo, Blake Fielder-Civil, sean retratados como dos hombres buenos, ya que recuerdan que causaron mucho sufrimiento en Amy.

"Nos dijeron que Mitch se involucró con gente dentro del negocio del cine para que esto sucediera", dijo uno de sus amigos al medio inglés.

Reprobaron que su padre permitiese que se rodara en un departamento que era de Amy originalmente, una escena relacionada a su intoxicación.

Para las amistades de Winehouse, "Back to black" no retrata de ninguna manera la realidad de la cantante, pues aseguran que pasaba la mayoría de su tiempo entre amigos y ellos son los únicos que podrían entregar una visión más semejante a lo que vivió antes de que perdiera la vida, el 23 de julio de 2011, cuando tenía 27 años.

Inconformes, precisaron que nunca fueron convocados por la producción para hablar de su versión de los hechos:

"Eran sus amigos con quienes estaba, día tras día y a ninguno de nosotros se nos acercaron, no querían escuchar ninguna de las historias que teníamos sobre Amy o los momentos que compartimos con ella, no es una verdadera adaptación de su vida. ¿Cómo podía serlo si no se molestaban en tomarse el tiempo para hablar con todos aquellos que estaban con ella en el día a día?", dijo uno de ellos.

Aprovechó la entrevista con "Daily Mail" para describir el recuerdo que conserva de Amy:

"Amy siempre estaba tocando la guitarra, siempre había música y risas, era tan cariñosa, simplemente amaba el amor, era muy divertido y jovial estar cerca de ella".

Otro de los aspectos que desaprobaron es que la historia de amor entre Amy y Blake sea contada sólo por el lado positivo, pues en ninguno momento exhiben que fue por él que probó la heroína. Por este motivo, consideran que la producción trató de heroificar al esposo de la cantante, cuando ella misma llegó a reconocer que su amor se sustentaba, básicamente, el consumo de sustancias ilícitas.

Por este motivo, aseguraron que, si Amy hubiera visto la cinta, no habría estado de acuerdo con ella:

"La habría odiado absolutamente, al 100 por ciento esta película, habría despreciado todo esto".

Por su parte, Blake -que también ya vio la cinta- tiene una postura muy distinta, pues describió "Back to black" como "casi terapéutica", debido que no narró la historia de amor que vivió con la cantante como una historia de horror, como aseguró que las personas se han empeñado en interpretar desde Amy falleció.

"No se trataba solo de adicción", dijo hace unos días en el programa "Good morning britain".