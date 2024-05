América y Cruz Azul definen al campeón

La paternidad del América sobre el Cruz Azul es innegable. El historial de enfrentamientos en fase regular y Liguillas así lo dicta; sin embargo, La Máquina tiene una oportunidad inmejorable para rebelarse.

Cementeros y Águilas disputan esta noche, en el estadio de la Ciudad de los Deportes, la primera de dos batallas por el título en el Clausura 2024. Salir ileso será clave para el equipo dirigido por Martín Anselmi.

Jugar en casa es un factor que La Máquina debe aprovechar para dar el primer golpe, en busca de un título que representaría mucho más que eso para todo el club.

HISTORIAL

La que comienza esta noche será la quinta final en la historia entre el América y el Cruz Azul, con tres conquistadas por los azulcrema (Temporada 1988-99, Clausura 2013 y Apertura 2018); el cuadro de La Noria quiere cobrar revancha de todo lo sufrido frente a las Águilas.

Y si hay un momento inmejorable para hacerlo, es ahora. La unión en el plantel, la aparente estabilidad en La Cooperativa, el buen futbol que ha logrado el sistema de Anselmi y hasta la magia de su número de la suerte (33), hacen soñar a una golpeada fanaticada celeste.

Pero no sólo eso. Su rival y némesis en las finales, el América, no pasa su mejor momento en la presente campaña y -con apenas un triunfo en la Fiesta Grande- se han instalado con muchas dudas en la final.

Al más puro estilo del Cid Campeador, a las Águilas les ha bastado la estampa para sortear las series contra el Pachuca y el Guadalajara.

ANSELMI, SIN MIEDO

Martín Anselmi se dijo emocionado y motivado por enfrentarse a un técnico como André Jardine.

El argentino aseguró en el día de medios, que alguien que lo pone a pensar durante el partido, "lo motiva a ser mejor" y todo su conocimiento lo deja en el terreno de juego.

"En este tipo de instancias a mi como entrenador me hacen mejor, me hacen crecer, me hacen pensar. Se juegan varios partidos dentro de un mismo partido, enfrente hay un entrenador que irá modificando y nosotros también para poder contrarrestar al rival. Me ha tocado por suerte estar en instancias que me han hecho pensar demasiado, en el momento es estresante y es lo más lindo como entrenado, te hace mejor, será un lindo desafío y lo asumimos".

Por otro lado, Anselmi aseguró que América tiene un gran plantel, con grandes individualidades, pero que eso no le quita el hambre de ganar y ser campeones.

KEVIN ÁLVAREZ ES BAJA

Kevin Álvarez causará baja del América, previo a la Final contra Cruz Azul. Así lo informó el club mediante un comunicado en redes sociales.

El lateral mexicano será intervenido quirúrgicamente mañana jueves, justo el día de la Final de Ida entre Águilas y Celestes en el estadio Ciudad de los Deportes.

"El Club América informa que nuestro jugador Kevin Álvarez será intervenido quirúrgicamente el día de mañana debido a una pubalgia crónica agudizada", informó la entidad azulcrema.