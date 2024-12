América vs Monterrey: ¿Quién es el favorito en la gran final para el Tano Ortiz?

Los pronósticos sobre qué equipo tiene más posibilidad de ganar la final de la Liga MX están saliendo a la luz, especialmente de aquellos analistas y directores técnicos que verán desde otra perspectiva el ansiado partido.

La ida de la gran final de la Liga MX dará comienzo este próximo jueves 12 de diciembre a las 8 de la noche, donde las Águilas y Rayados buscarán sus respectivas glorias, por un lado, América quiere vengarse de aquella final del Apertura 2019 y sellar su tricampeonato, mientras que los regios buscan su quinta estrella en el escudo.

Una persona que fue cuestionada sobre qué equipo ganaría el Apertura 2024, fue justamente Fernando Ortiz, quien militó en ambos equipos como director técnico.

En una entrevista para el programa "Enfocados" de ESPN, Jorge Pietrasanta cuestionó al nuevo director técnico de Santos Laguna sobre qué equipo le gustaría que ganara el Apertura 2024, el entrenador, fiel a su estilo, aseguró que le tiene cariño a ambas instituciones.