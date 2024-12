América anuncia la baja de Iván Rodríguez, quien podría unirse al Necaxa

América ya trabaja en la planeación del equipo, rumbo al torneo Clausura 2025, donde buscarán defender su tricampeonato en la Liga MX.

Este jueves, las Águilas anunciaron la baja del mediocampista Iván Rodríguez, quien de acuerdo con algunos reportes, será nuevo futbolista del Necaxa.

El ex del León no tuvo ninguna participación con los azulcrema, en este torneo Apertura 2024, sólo con la categoría Sub 23; disputó 585 minutos. Nunca entró en planes del director técnico André Jardine.

"Muchas gracias, Iván Rodríguez. Te deseamos el mejor de los éxitos en tu próximo proyecto", escribieron la Águilas en la publicación de redes sociales, donde confirman el adiós del futbolista de 28 años.

"El Jefecito" se reencontrará con Nicolás Larcamón, quien lo dirigió en el León. Con La Fiera, Iván Rodríguez ganó la Liga MX (2020), Leagues Cup (2021) y Liga de Campeones de la Concacaf (2023).

¿Cuándo debuta el América en el Clausura 2025?

El tricampeón del futbol mexicano comenzará la defensa de su campeonato, el próximo 10 de enero, como local frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

El América planea debutar en el próximo torneo con un equipo plagado de jóvenes, con la intención de dar mayor descanso a su plantilla titular.