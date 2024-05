Ambriz va tras jugadores 'joyitas' para Santos

frontar el reto de llevar a Santos Laguna a las alturas que su afición espera, es la motivación de Ignacio Ambriz de cara al próximo torneo, para el que la preparación ha comenzado de inmediato, una vez que quedaron eliminados de siquiera disputar el Play In.

EXCLUSIVA

El entrenador de los Guerreros del Santos habla en exclusiva con El Siglo de Torreón, para compartir sus impresiones y experiencias tras el Clausura 2024, en el que quedaron muchos objetivos por cumplir para el club albiverde. Fiel a su costumbre, sin repartir culpas, sino asumiendo la responsabilidad, el estratega mexicano ha sido franco para esta casa editora, acepta el fracaso que representa el torneo anterior y comparte su mirada hacia el futuro, en el que vislumbra seguir dando oportunidades a los futbolistas jóvenes, pero ahora bien cobijados por elementos de experiencia.

"Echar pedradas hacia atrás, no sería ni válido, porque hoy la actualidad y las estadísticas y los números lo dicen, que Santos no ha atravesado por un gran momento, que viene arrastrando lo que yo los he escuchado, o veo también al jugador, que no se ha mantenido una regularidad de lo que normalmente los equipos de arriba la tienen hoy. Cada torneo estar calificando, cada torneo meterse entre los cuatro, entre los seis primeros lugares. Yo pongo una escala del cero al diez y para mí la regularidad es cinco, y después de ahí pegar tus brincos hacia arriba, porque si yo empiezo de diez, luego vengo a cero, luego voy a cinco, pues te doy un equipo irregular y el jugador también; a mí me tocó estar estos tres meses, por momentos bien, por momentos mal, pero voy enseñándole a los jugadores qué es lo que pretendo y quiero. Hoy estoy tranquilo de saber que viene una buena pretemporada, partamos de la parte física para poder empezar otra vez a levantar este equipo y tener un buen torneo el que viene", señala.

Lidiar con la adversidad es para Ambriz una motivación, más que un obstáculo, por lo que no le presta mucha atención a los obstáculos que pudieran presentarse en el camino: "Me gusta porque pareciera que todo eso que hay, toda la adversidad, pues parecía que si yo me siento cómodo, me empiezo a ir ensamblando las cosas, las ideas. Hoy por hoy, tener una pretemporada larga también me permite trabajar a fondo en el aspecto físico y en intentar meter mucho en los futbolistas la idea que yo tengo y que ustedes la conocen, el trabajo diario es el que me tiene que dar que este equipo funcione de la mejor manera".Cuestionado sobre la continuidad de los futbolistas jóvenes, Ambriz adelantó: "A la pretemporada vamos 30, y de esos 30 van los seis jóvenes que debutamos. Va Memito, va Luis, va Gio, que Gio no debutó pero estuvo muy cerca de estar aquí con nosotros y que ahora estarán jugando la liguilla Sub-18, está "Fano" que ya se confirma un poco más, está Tahiel, quiero ver a Ulloa, que ahí lo fui siguiendo, de esos seis que vi, que me gustaron, me dije ah mira déjame los llevo".

REFUERZOS

En cuanto al número de refuerzos que pretende traer Santos Laguna para el próximo torneo, Ambriz señaló: "Estamos calculando entre cuatro o cinco, no más. Yo creo que ese números es el que podemos traer; tenemos que esperar un poco lo que los dueños digan, pero es lo que hemos platicado primero mi cuerpo técnico y luego las juntas que tengo desde ayer con Dante, con Braulio, hemos analizado todo, hemos visto los pros y los contras de todo, pero estamos tranquilos con cuatro o cinco, por ahí con un quinto que podamos rescatar, un préstamo, de estas que yo le llamo joyitas que andan por ahí regadas, que parece que siempre le atino a uno, me lo traigo y que me ayude", apunta.

Finalmente, Ambriz reitera su fe en el proceso que está llevando su equipo, para llegar pronto a cumplir los objetivos que esperan como club y por supuesto, los aficionados: "Todos estamos ávidos de un triunfo, todos queremos rápido ser campeones. Yo te digo por la experiencia que tengo, pues lastimosamente uno no tiene la varita mágica para decir, "hoy le pego y hoy este equipo va a ser campeón, vamos a arrasar. A los aficionados les digo que estén tranquilos, te mentiría si te aseguro que este torneo seremos campeones, porque no tengo esa varita mágica, pero yo tengo mucha fe en Dios y creo en Dios, y yo se que los tiempos son perfectos, cuando te toca, aunque te quites te va a tocar, pero tengo que trabajarlo, tengo que todos los días levantarme con el ánimo para lograrlo", expresa.