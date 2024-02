Ambriz, mesurado con la victoria

- Ignacio Ambriz se tomó con tranquilidad su primera victoria al frente de Santos Laguna, consciente de que el equipo tiene aún mucho camino por recorrer para estar en los primeros planos de la Liga MX, aunque reconoció que el resultado es un buen aliciente en la moral.

LES DA CONFIANZA

En su análisis postpartido de anoche, Ambriz recalcó: "Creo que al final, nos viene bien en la parte mental, porque veníamos de muchas derrotas, de muchas dudas sobre si el equipo podría mejorar. Pero también es una victoria con la que debemos permanecer con los pies en la tierra, saber que estamos lejos de estar muy bien, pero la afición se va contenta por haber sacado un triunfo, sí muy apurado y en el que hubo sentimiento de que al final nos podían empatar, pero el equipo mostró mucha determinación y eso es con lo que nos quedamos".

"Por lapsos, lo hace muy bien el equipo. Hay que entender que es un equipo que no tenía mucha confianza, por momentos lo tengo que hacer más corto, por momentos aguantar, pero por lapsos lo hacemos bien, aunque entiendo que la gente se desesperó, alguno empezó a chiflar. Desde Toluca vi cosas que me gustaron, pero hoy aunque no estamos en un punto ideal, sí veo cosas positivas que nos van a permitir tomar confianza. Es muy rescatable el ganar hoy, porque luego sería una losa demasiado pesada, pero hay que ir día a día, partido a partido", agregó el estratega santista.

Mesurado, "Nacho" aceptó que es comprensible que los aficionados deseen ver a su equipo con mayor dominio en el campo de juego, pero rescató que la victoria les permitirá entrenar con mayor tranquilidad, de cara al duelo en Querétaro: "Sería aventurarme demasiado al decir que en tres o cuatro jornadas, el equipo va a estar peleando arriba. Procuro ser muy prudente y ahora toca convencer a los jugadores de que podemos, la credibilidad se logra ganando y hoy dimos un buen paso. Hay compromiso en el vestuario, entiendo que todos quisiéramos ver a tu equipo que gana, gusta y golea, pero a veces no se puede, con todo, creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo y la victoria nos viene muy bien en el ánimo para seguir trabajando".

Cuestionado sobre el aporte de los jugadores canteranos en la ofensiva de la alineación ante Mazatlán, el entrenador albiverde comentó: "La semana pasada tuve un acercamiento con todo el futbol base, con todos los cuerpos técnicos y la verdad es que les aplaudí porque son una de las mejores fuerzas básicas del país. Apostamos por quienes confiamos en quienes podían hacernos un gran trabajo, hablé con los jugadores antes del partido y hoy los felicité porque lo hicieron muy bien. Agradezco que tengamos estas fuerzas básicas para seguir explotándolas en beneficio del equipo".