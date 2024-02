Amante del Universo

Hola a todos los amantes del Universo, brevemente les compartimos algunos de los próximos sucesos astronómicos del domingo 04 al sábado10 de febrero de 2024.

Pronto seremos el destino final de cientos o miles de visitantes quevendrán a vivir el próximo Eclipse Total de Sol, seamos buenosanfitriones.

*Domingo 04 "Betelgeuse muy cerca del Eclipse". En punto de las21:16 Hrs. Si dirigimos la vista sobre el horizonte del Oeste tendremos a La constelación de "Piscis" y a su izquierda al Gigante gaseoso el planeta "Júpiter" siguiendo a la izquierda y casi llegando al "Cenit" que es la parte sobre nuestra cabeza, encontraremos la constelación de "Tauro", la cual posee a su estrella Alfa "Aldebarán": A Tauri, es la estrella más prominente del Toro (Tauro) y la catorceava estrella más brillante del cielo nocturno, es una gigante roja.

Aldebarán parece perseguir las Pléyades situadas arriba de él, estas son quizás el cúmulo estelar más famoso del cielo, se pueden ver a simple vista, las Pléyades (que significa "Palomas" en griego), también conocidas como las Siete Hermanas o Cabrillas, en la mitología antigua. Siguiendo hacia abajo a la izquierda encontraremos a la constelación de "Orión", El cazador que posee a su estrella Alfa, "Betelgeuse", también llamada A "Orionis", es una estrella brillante del tipo supergigante roja, por lo que a simple vista se visualiza de un tono rojizo, y que por cierto en este momento de la noche ocupa la misma zona en que se producirá el "Eclipse Total de Sol" del próximo 08 de abril.

A su izquierda encontraremos La constelación "Can Menor" representa uno de los perros cazadores que acompañan al cazador Orión, cuenta con su estrella "Procyon", que es la octava más brillante del cielo nocturno además esta constelación es a menudo asociada junto con la constelación del Can Mayor, que representa al segundo perro cazador de Orión, en la parte de abajo encontraremos a "Sirio", la estrella Alfa de la constelación del "Can Mayor" la más brillante de nuestro cielo nocturno es 25 veces más luminoso que nuestro Sol, además su cabeza está formada por un triángulo de estrellas de medio brillo, en la parte izquierda superior de Sirio, pero están cerca del límite de visibilidad en los cielos urbanos.

*Lunes 05 "Antares cerca de la Luna". Hoy en poco después de las 06:30 A.M. Y momentos antes de la salida del Sol por el Este, podremos ver a los planetas: (En orden ascendente sobre el horizonte) Mercurio, Marte y Venus, juntos uno detrás de otro si bien van a estar muy separados para observarlos juntos con binoculares en el mismo campo de visión, va a ser una hermosa vista antes del amanecer, y muy cerca de la Luna estará la Estrella "Antares" que es la estrella alfa de la constelación del Escorpión.

*Martes 06 Pasando las 6:30A.M. Tendremos sobre el horizonte del Este al planeta Marte, seguido por el planeta Venus y a su derecha nuestra Luna que ya presenta solo el 16% de iluminación de su cara que vemos desde la Tierra y va camino a convertirse en "Luna Nueva".

*Miércoles 07 "Luna cerca de Venus". Poco después 6:30A.M. La Luna con un 11.2% de iluminación estará cerca del planeta Venus, ambos objetos estarán en la constelación de Sagitario. Serán observables a simple vista.

*Jueves 08 "Planeta Júpiter". Pasando las 19:30 y a la derecha del Cenit tendremos muy brilloso al Gigante gaseoso, "Júpiter" si posees un telescopio puedes apuntarle y veras a sus 4 lunas Galileanas (Ganímedes, Europa, Ío y Callisto) descubiertas por Galileo Galilei en 1610.

*Viernes 09 "Luna Nueva". Llego nuestro satélite natural al punto entre nosotros y el Sol, por lo que su lado brillante estará orientado al Sol y su cara oscura hacia nosotros, por lo que es el mejor momento para la observación de estrellas y la bóveda celeste, ya que la luz de la Luna no interferirá con la vista.*Sábado 10 "Luna y Saturno" Entre las 19:20 y 19:40 sobre el horizonte del Oeste, podrás observar a la Luna y alplaneta Saturno, "El Sr. De los Anillos" muy cerca entre sí, debes darte prisa porque pronto bajarán por el horizonte, por cierto la Luna apenas presenta solo el 2% de su cara iluminada que vemos desde la Tierra.

Nota: Los horarios son dados con el Tiempo del Centro de México y teniendo un cielo limpio y despejado.

¡63! días más para el Eclipse Total de Sol, tendremos este gran acontecimiento astronómico y no debemos perderlo, seamos cordiales y amables con el turismo que nos visitará.

¡Hasta la próxima!

David César Fabián Esparza.Contacto: [email protected] https://issuu.com/dcfe_astrofoto/docs/astronomia