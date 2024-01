Amagan Cbtis y Cetis con paro permanente

DGETI no les ha resuelto una serie de problemáticas, señalan.

Cbtis y Cetis de la región Lagunera de Coahuila y Durango amagan con un paro permanente de labores debido a que la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) no les ha resuelto una serie de problemáticas que afectan el desarrollo profesional de los docentes de educación media superior.

Ayer se realizó una asamblea extraordinaria y se suspendieron las clases en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) No. 159 del ejido Cuba de Gómez Palacio, donde laboran alrededor de 90 personas.

Eleazar Monárrez, secretario delegacional de la D-II-55 dijo que el gobierno federal tiene pendiente la recategorización de técnicos docentes a nivel profesional, así como las compactaciones.

Otro problema es que desde hace diez años a la fecha, hay docentes que no han recibido sus constancias de nombramientos, lo cual consideran que es grave pues no pueden acceder a plazas de mayor rango, les impide retirarse cuando cumplan sus años de servicio, no pueden cobrar estímulos por antigüedad y tienen dificultades para participar en las promociones horizontales y verticales de la Usicamm.

El secretario dijo que en el Cetis No. 88 de la colonia El Dorado, hay 14 nombramientos pendientes.

Mencionó que hay trabajadores de otros planteles de la región Laguna de Coahuila que están padeciendo hostigamiento laboral así como la asignación de plazas de manera arbitraria pues no se ha considerado a las delegaciones sindicales. Otra de las inconformidades es que cuando los trabajadores tramitan su retiro o fallecen, sus plazas se congelan y hay déficit de maestros frente a grupo.

"Eso ha originado un déficit en todos los planteles porque los grupos, en las primeras semanas o a veces hasta meses, no tienen maestros frente a ellos porque se tienen que seguir unos lineamientos del Usicamm, eso ha traído mucha problemática aquí a las escuelas", apuntó.

Por su parte, Ivonne Sánchez, secretaria de Trabajos y Conflictos de la Sección 35 del SNTE, que atiende a Cbtis y Cetis, mencionó que en la región hay once planteles, con más de mil trabajadores.

"El déficit que tenemos de horas es porque se congelan las plazas, los compañeros no pueden participar en los procesos horizontales y aunado a eso, también está parado el proceso de admisión, desde 2020 nada más se les ha dado interinatos. Pero entra un compañero nuevo en el proceso anterior y se marca mucho la diferencia, lo que queremos es que haya equidad", explicó. Dijo que los centros de trabajo tienen casi 40 años, que el déficit de horas van en aumento y que no hay una manera de solventarlo por lo que los principales afectados son los estudiantes.

Comentaron que están dispuestos al diálogo y a que las autoridades federales, por escrito, se comprometan a resolver dichos señalamientos.

Las asambleas extraordinarias se llevarán a cabo en distintos centros educativos de La Laguna como una forma de presión. Mencionaron que el Cbtis No. 127 de San Pedro de las Colonias ya está en paro y que era probable que el Cbtis No. 4 de Lerdo hiciera lo propio.