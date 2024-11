Álvaro Morales también pide la salida de Javier Aguirre de la Selección Nacional

Álvaro Morales se unió a las críticas al técnico Javier Aguirre, luego de la participación que tuvo la Selección Nacional contra Honduras en la Liga de Naciones.

Manifestó para Estadio Deportes su descontento con el desempeño de Aguirre como técnico, a pesar de la victoria del Tri frente a Honduras.

Morales destacó que el contundente 4-0 ante Honduras no fue mérito del entrenador, sino de los jugadores, entre los que mencionó a Henry Martín, Luis Malagón y Jorge Sánchez como figuras clave para el resultado.

"No me estas dando un producto de calidad, no hay una real competencia donde pueda haber ascenso y descenso, no te consumo; no me estas dando, ni generando más jugadores mexicanos, no te consumo, ahí es donde se les tiene que pegar", añadió.

“El triunfo no fue por el entrenador, fue por los jugadores, por Henry, por Malagón, por Jorge Sánchez, ellos son los responsables del marcador,” afirmó el analista.

¿A quién pondría como Técnico?

Además, Morales expresó su interés en ver a Rafael Márquez como técnico del Tri en el futuro, sugiriendo que su experiencia y liderazgo podrían aportar una dirección positiva al equipo nacional.

Anteriormente, Morales había pedido a los fanáticos que no vieran el partido y que quienes fueran al encuentro en Toluca utilizaran el color negro para manifestar su descontento con el desempeño.

Recientemente, José Ramón Fernández criticó tanto ala Federación Mexicana de Futbol como a Javier Aguirre por el mal desempeño, además, pidió la destitución de todos los involucrados.