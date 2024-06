Álvaro Cárdenas Rodríguez | Aprendizaje y retos al ser papá 

Álvaro Cárdenas Rodríguez es un joven abogado y empresario que viene de una familia amorosa y donde el ejemplo ha sido un pilar para él en la formación de su pequeño hijo Álvaro Lorenzo, quien junto a su esposa Paulina Puente Martínez, trabajan día a día en su educación para que crezca por un buen camino.

Le apasiona su trabajo en el que desarrollan proyectos inmobiliarios enfocados al bienestar en Torreón y están por comenzar proyectos en Saltillo, Monterrey, Puerto Vallarta y Baja California, lo que le consume mucho de su tiempo, pero eso no es un impedimento para ser un papá y marido presente.

En entrevista para Rostros Álvaro Cárdenas nos platicó cómo ha sido su vida al convertirse en papá.

¿Qué ha sido para ti ser papá?

Hasta ahorita Álvaro Lorenzo es nuestro único hijo. Tenemos planes de hacer crecer la familia. El ser papá ha sido aprendizaje y como todo aprendizaje hay momentos que son retos, hay momentos que son placenteros, otros más complicados, pero sin duda es lo mejor que me ha pasado el poder ser papá. Te cambian todas tus prioridades, tus objetivos, la forma en la que ves las cosas. Es una bendición.

¿Cómo divides tu tiempo entre el trabajo y tu vida personal?

Es complicado pero intento ser muy estricto con mis horarios y con mi agenda que intento seguir y en la que involucro de todo, el poder estar en las mañanas un ratito con mi familia, en las tardes mi esposa va junto con mi hijo a llevarme la comida a mi oficina, no siempre alcanzo a llegar antes de que se duerma mi hijo pero intento llegar para alcanzarlo despierto. También me gusta mucho el deporte y me doy tiempo para en algún momento del día hacer ejercicio.Mi bebé está pequeño, tiene nueve meses y no me quiero perder de nada de su crecimiento, entonces tengo que balancear la vida de esposo, papá y el trabajo.

¿Qué actividades realizan en familia?

Nuestro bebé está chiquito y nos gusta pasar tiempo de calidad, aunque sea en nuestra casa, en realidad nada especial. Nos gusta estar juntos los tres, mi esposa, Lorencito y yo. Vamos a cenar, visitamos a los abuelos, mi esposa es de Monterrey y vamos al menos una vez al mes para visitar a la familia.

¿Qué consejo tomas de tus padres que lleves a cabo en tu familia?

El ejemplo. Fuera de lo que me hayan dicho, fue el ejemplo. Creo que para ser papá debes estar presente, dar afecto, dar amor y ser un ejemplo, son esas cuatro cosas que me dieron, no necesariamente me las dijeron, y que quisiera tener con mi hijo.

¿Qué ha sido lo más complicado de ser papás?

Para mi fue el tratar de poner una estructura al ser papá. Es lo primero que pensé.. haber qué le quiero enseñar, cómo se lo quiero enseñar, para mi fue un reto el que un bebé iba a estar a cargo de su mamá junto conmigo. Para mi fue el reto más grande el poder realizar que ahora dependiera de mi la crianza de una persona.

¿Cuál es la filosofía de vida que quisieras compartir con tu hijo?

En temas espirituales me gustaría que tenga una vida espiritual, sea la que él decida. Somos budistas, si decide esta religión que sea por él, pero que si tenga algo que le llene el alma y la mente; y en temas profesionales que tenga ética en el trabajo, que no busque el camino fácil, que haga lo que le haga feliz.

¿Qué has aprendido de Álvaro Lorenzo?

Mucha paciencia, creo ese ha sido mi gran aprendizaje.

¿Cómo festejarán el Día del Padre?

Creo que si vamos a hacer algo, será mi primer Día del Padre. Todavía no lo hemos pensado pero seguramente será en familia. Lorencito es el primer nieto de ambas familias así es que seguro pensaremos en hacer algo para festejar ese día.

IG: alvaro_cardenasr