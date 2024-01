Álvarez Máynez pide al TEPJF aplicar verdaderas sanciones

Jorge Álvarez Máynez aplaudió la megamulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aplicó a Morena por más de 62 millones de pesos, tras las irregularidades detectadas en los recursos utilizados para las giras de las "corcholatas", pero pidió a los magistrados imponer "verdaderas sanciones".

"Me da mucho gusto que el Tribunal Electoral haya confirmado la sanción por 62 millones de pesos contra Morena y Claudia Sheinbaum por financiamiento ilegal, de una campaña anticipada ilegal, que venimos denunciando desde hace meses".

"El problema de esa sanción es que se detectaron 40 millones de pesos más ilegales gastados en la campaña de Claudia Sheinbaum y de Morena, pero si creemos que eso se va a solucionar con una multa de 62 millones, estamos muy equivocados", indicó el emecista en un video publicado en sus redes sociales.

Al respecto, el precandidato a la presidencia de México de Movimiento Ciudadano (MC) abundó en que el dinero de dichas estrategias, realizadas también por Xóchitl Gálvez, proviene de robos de otros gobiernos, de empresarios que patrocinan las campañas a cambio de contratos, del crimen organizado y de los impuestos de los mexicanos.

"Por eso se caen trenes, por eso las obras no son de la calidad necesaria, por eso en vez de haber 300 kilómetros de carreteras se hacen 120, 140, por la corrupción. (…) No nos estamos dando cuenta de que esos espectaculares, esos eventos, ese derroche, te termina costando a ti y al futuro de tus hijos".

"Si les ponen una multa de 60 millones de pesos por gastar ilegalmente, más de 40, no son comprobados, porque es mucho más lo que no se comprueba y le vuelven a pedir a esos patrocinadores 60 millones de pesos y los pagan", explicó el emecista.

Así, Álvarez Máynez reiteró que continuará su camino rumbo a las elecciones presidenciales "de forma honesta, con dignidad y autonomía".

"No podemos normalizar que estén violando la ley estas señoras, eso no se vale. Si hoy violan la ley para llegar al poder, cuando estén en el poder te van a atropellar".

"Me da gusto esta sanción, pero no es suficiente el INE y el TEPJF, tienen que imponer verdaderas sanciones porque la trampa no es ventaja", pidió.