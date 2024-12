Alumnas de la UPRL ganan su pase a Malasia tras representar a Coahuila en la Expo Ciencia 2024

“Ya daban todo por perdido y América fue la que dijo ya no fuimos a ningún lado, ni modo, pero cuando las nombraron entraron en shock, no sabían que hacer y decían ¿ahora qué?”, cuenta el profesor Alfredo Daniel Rivera, que asesoró en su proyecto de investigación a las dos alumnas de la Universidad Politécnica Región Laguna (UPRL) de San Pedro, quienes el año que entra lo presentarán en un concurso que se realizará en Malasia.

Se trata de las estudiantes; Danna Paola Salmerón Ruvalcaba y América Guadalupe Tapia Romero, quienes pasaron al octavo cuatrimestre de la carretera de Ingería Agroindustrial y representaron al estado de Coahuila, en la Expo Ciencia Nacional 2024, la cual se realizó del 3 al 6 de diciembre, en Villa Hermosa, Tabasco, en el Parque Tabasco Dora María.

Las estudiante son de la ciudad de Francisco I. Madero y del ejido Compuertas, de Matamoros, en tanto que el profesor que las “mentoreo” es de San Pedro, incluso egresó de las primeras generaciones de la Ingeniería Industrial de la misma universidad, en donde ahora imparte clases, ya que en la maestría se especializó en la investigación de insectos.

Apenas regresaron el sábado y accedieron a la entrevista para el Siglo de Torreón. La cita fue en la sala de juntas de la universidad, con la jefa del Académica del Ingenierías, Magdalena Galindo, el rector Demetrio Zúñiga y el profesor Daniel Rivera.

Este último todavía visiblemente emocionado comparte el “cardiaco” momento, ya que dice veían como se nombraban a los otros representativos, que fueron elegidos para participar en concursos que se organizan en los países de América Latina, pero jamás imaginaron que casi al final, Asia lo sorprendería, ¡Se van a Malasia el año que entra!

Participaron primero en la etapa regional, la cual se realizó en el Tecnológico de Monterrey en Torreón, en donde mencionan que se presentaron unos 300 proyectos, pues hay que resaltar que participan alumnos de primaria a nivel superior, públicas y privadas y fueron seleccionados unos 110 o 115 para pasar a la siguiente fase.

El concurso estatal tuvo lugar en la Universidad Iberoamericana en donde se concentraron una “cantidad enorme” de equipos, pero Danna Paola y América, lograron obtener dos menciones; el primer lugar en la categoría, Ciencias Exactas y Naturales y el de nivel superior, lo que les dio su pase al nacional.

No están muy seguros si fueron solo cinco equipos tuvieron la oportunidad de representar a Coahuila.

El profe Daniel, comparte que la aventura la inició Paola, hace más o menos un año, ya que lo observó cuando se ponía el traje para ir a revisar las colmenas y le preguntó que si tenía conocimiento sobre los insectos, ya que tenía interés en desarrollar un bálsamo para los labios, cuyo ingrediente principal fuera la cera que producen las abejas, pero que quería que el producto tuviera pigmento.

Cuenta que la joven le dijo que sabía que, con insectos que se daban en los nopales se podía extraer el color, una tonalidad entre violeta o carmín, pero le dijo que no sabía cómo producir el insecto. La alumna se refería al Dactylopius coccus, conocido como; la Cochinilla carmín, Grana cochinila y Nocheztli

Recuerda que después de esa conversación se empezó a trabajar con formalidad al proyecto, por lo que Danna de integró al Club de Ciencia, en el Laboratorio de Química, el cual dirigen; el doctor Jorge Ramos y Juan Luis Ríos y lo primero que se hizo fue conseguir la grana directamente de los nopales y ella empezó a procesarla para que tomara el color necesario, pero el primer problema que tuvieron fue que, cuando se mezclaba la cera con el pigmento era como el agua y el aceite, hasta después de tanto batallar, de reformular lograron “dar con el objetivo”.

Daniel comenta que alrededor de tres meses de que empezaron las pruebas, Danna le dijo que si podía integrar al proyecto a su compañera de grupo; América y desde entonces ambas han puesto todo su empeño en desarrollar sus productos, ya que fueron tres bálsamos los que crearon y ahora está trabajando en el desarrollo de un producto neutro séptico y una crema con elastina.

Sobre la marcha nacieron otras ideas, por ejemplo; que aparte de que fuera un bálsamo con color para los labios, Daniel les sugirió a las alumnas se le agregará algún ingrediente adicional y optaron por el propóleo, el cual si se mezcla con cera tiene propiedades antioxidantes o antibióticas, ya que hay evidencia que ayuda al herpes labial, por lo que ahora tenían un cosmético funcional, pero le agregaron cacao y ya sabía a chocolate, entonces surgió una pregunta; “¿ y para los hombres que no usamos bálsamos de color?”, fue así como se creó un producto sin color, solo utilizando extracto de miel y jalea real, luego agregaron los residuos de café y terminaron desarrollando tres productos.

La presentación en los primeros eventos de ciencia en los que participaron Danna y América les fue marcando la pauta para ir “puliendo” algunos detalles de su trabajo, ya que también se enfocaron en el diseño, empaque, etiquetado y todo lo que implicaba el hacer atractivo su producto, por lo que pasaron de un empaque de plástico a uno de material biodegradable, en el que incluso colocaron un código QR donde ofrecen la información sobre su proyecto y una semilla de Ébano, ya que entre las instrucciones que se le da, es que planten el empaque para que luego crezca la planta.

Magdalena Galindo comenta que, no tienen idea de cuantos proyectos se presentaron en la Expo Ciencia Nacional, pero fácilmente eran unos 500 proyectos de todo el país, porque a ellos les asignaron el número 489, por que además la Plaza Tabasco, fue sede del la expo internacional, donde participaron representativos de 120 países que se colocaron en otra nave.

Ambos profesores comparten que en total fueron seis evaluadores los que calificaron a las alumnas, algunos de ellos investigadores internacionales, pero como cualquier persona podía acercase a los módulo para que se les explicaran sus proyectos.

Comentan que algunos aspectos a calificar eran; que el proyecto fuera acorde a la investigación, que se cumplieran los objetivos que se proponían y como ellas concursaron en la rama de Ciencias Exactas, se tomaba en cuenta que su producto preservara del medio ambiente, que tuviera un impacto, en su comunidad, en el área social y en su caso es darle valor agregado a la apicultura y la producción de nopal, los cuales se “malbaratan” en la región y se busca beneficiar a las personas que realizan esas actividades.

Mencionan que los jurados les hacían comentarios sobre como podían perfeccionar su proyecto, lo que llegó a poner nerviosas a las muchachas, al considerar que eran muchas “críticas” pero Daniel y Magda las animaba, ya que les decían que eso eran observaciones que les ayudaría a mejorar.

Los maestros comentan que, independientemente del resultado que puedan obtener en Malasia, para las alumnas es un sueño hecho realidad, incluso no se quitaron la medalla desde que salieron del hotel y para ambas es la primera ocasión que viajan fuera del estado, por lo que fue también fue una gran experiencia abordar un avión.

“Este es el esfuerzo de ellas, le han puesto mucho empeño, yo solo les ayudo a pulir los detalles porque al final de cuentas el trabajo es de ellas yo solamente las asesoro y les digo que mientras llega Malasia hay que trabajar para que ellas constituyan su empresa, que se debe buscar la patente del producto, buscar que sea avalado por organismos o universidades, buscar que publiquen en ciertas revistas de ciencia y tecnología y ellas me dicen que quieren estudiar una maestría y eso me parece bien, pero yo les digo que no se cierren a la posibilidad de que pueden tener su propia empresa, me daría mucho orgullo que lo hagan, además de que continuar con sus estudios”.