'Alito' Moreno va a acabar de sepultar al PRI...Da tristeza y da vergüenza: Leticia Herrera Ale, alcaldesa de Gómez Palacio 

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, aseguró que el ciclo del dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, ya terminó y que de avalar el PRI su reelección será el declive del partido.

"Si vamos a seguir así, si va a seguir él al frente, a mí me da tristeza y me da vergüenza", aseguró la presidenta municipal de Gómez Palacio.

Herrera Ale aseguró que no acudió a la Asamblea Nacional pese a ser consejera pues no avala la reforma interna de los estatutos que permiten esta reelección.

"Yo donde no estoy de acuerdo no acudo. Es triste. Es triste ver la situación que está pasando mi partido. Yo soy priista desde mi padre, que en paz descanse, desde hace muchísimos años, pero en esta ocasión no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en la reelección de Alito", dijo la edil.

Mencionó que estaría al pendiente de la reunión extraordinaria que habría vía zoom para ver temas relacionados a estos cambios.

"No sé si ya sea un 'sí' definitivo a su reelección, pero yo creo que su ciclo ya se cerró. Él va a ser senador de la República vía plurinominal, bueno, pues ojalá se pudiera dedicar a la Legislatura. Es un buen tribuno, es un excelente político, pero ya para estar al frente del partido, de mi partido, ya no", aseguró Leticia Herrera Ale.

Respecto a lo qué se espera si se concreta la reelección de Moreno Cárdenas, la alcaldesa gomezpalatina no vaciló en asegurar que será una decisión en perjuicio del Partido Revolucionario Institucional.

"Pues acabarlo de sepultar. Acabarlo de sepultar. Esa es una realidad. Si ahorita ya estamos cayendo, estamos a la orillita de la tumba. Estamos a ver si cae o no cae. Que me perdone, pero el PRI va a desaparecer si él sigue al frente. No puede seguir siendo nuestro presidente del partido por temas que él conoce, que él ya sabe, pero sobre todo que su ciclo terminó", declaró la alcaldesa.

Mencionó que un dirigente de un partido que sea congruente con base a la experiencia que se ha tenido en el contexto en el que se encuentra el PRI actualmente tendría que retirarse.

"Eso es ser una persona congruente. Si él lo pensara así, si lo viera así, con pena debería de decir 'yo me retiro, le dejo el camino a quien quiera, hagan una asamblea abierta donde se decida quién quieren que sea presidente del partido', pero bueno...", acotó la alcaldesa no sin antes mencionar que si Alejandro Moreno sigue al frente del PRI no solo da tristeza, también da vergüenza.