Alito Moreno acusa al gobierno de fallar en la lucha contra la inseguridad

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que México enfrenta una crisis de inseguridad que ha escalado a niveles sin precedentes, "sembrando miedo e incertidumbre en cada rincón del territorio nacional, mientras el gobierno federal ha demostrado una alarmante falta de capacidad para hacer frente a este reto".

El también senador de la república dijo que al tiempo que los grupos delictivos se fortalecen, la autoridad del Estado mexicano se debilita, por lo que hizo un llamado al gobierno para que asuma su responsabilidad de pacificar a la nación y devuelva la tranquilidad a las y los mexicanos.

"No vemos congruencia; no vemos estrategia; no vemos planeación, y mucho menos acciones contundentes para erradicar y resolver el tema de la inseguridad", sostuvo el senador y dirigente nacional del tricolor en un video difundido a través de sus redes sociales.

Expuso que en lugar de aplicar políticas integrales, que combinen inteligencia, estrategia, prevención y acción, se ha visto una postura errática, equivocada, intransigente, que ha dejado sin respuestas efectivas a todos los ciudadanos, como lo dejan ver las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en México.

Al respecto, el presidente del PRI advirtió que "es incomprensible, es inadmisible que el gobierno de México haya rechazado la cooperación con el país vecino en un tema que amerita el trabajo coordinado y de cooperación entre Estados soberanos".

Señaló que "no se puede prometer paz, mientras se permite la impunidad. No se puede hablar de Estado de Derecho cuando se ataca a las instituciones. No se puede hablar de justicia, mientras se ignora a las víctimas".

Por ello, el senador y líder nacional del PRI calificó como "una vergüenza" lo que Morena hizo al imponer la reelección de Rosario Piedra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). "Se burlaron en la cara de las víctimas de abusos de la autoridad", dijo.

Expuso que la inseguridad debilita a la nación. "México no es competitivo. Nuestros sectores no son productivos, y hemos dejado de ser un destino atractivo para la inversión. De ello da cuenta la reducción de la calificación de nuestra economía por parte de todas las agencias internacionales", explicó el Presidente del CEN del tricolor.

Además, argumentó que la descomposición del tejido social es evidente, ya que el pueblo vive con temor en sus hogares y envuelto en una espiral de violencia, que no hace más que empeorar todos los días.

Aseveró que desde que llegó Morena, ya se cuenta con más de 204 mil homicidios, y la estrategia no parece cambiar. "Entidades gobernadas por Morena, como Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, día a día presencian balaceras, levantones y enfrentamientos que paralizan a las poblaciones enteras", subrayó.