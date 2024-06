Alistan tributo a Paul McCartney en Torreón, ¿Cuándo es y cómo adquirir boletos?

Paul McCartney aún puede escuchar el canto de los mexicanos resonando en sus oídos, tras sus espectáculos del 2023 en el emblemático Foro Sol (el cual después de más de 30 años de ser un recinto icónico ahora se llamará Estadio GNP Seguros) así lo dio a conocer en sus redes sociales para anunciar su retorno a Tierra Azteca en noviembre de este año.

En el marco de este anuncio que enloqueció a su público mexicano, y en lo que se llega el onceavo mes de este 2024, sus fans laguneros podrán disfrutar de un tributo el día de mañana.

El programa radial El Club del Sargento Pimienta, dedicado en su totalidad a la música y obra del cuarteto de Liverpool, The Beatles, organizó un evento para rendirle tributo al exBeatle en la ciudad de Torreón este 21 de junio, en un bar ubicado en la Morelos 43 Pte, a media cuadra de la calzada Colón.

The Woodset (Foto de Cortesía).

En punto de las 21:00 horas, Bartenders, el músico solista Rubén Stein y la agrupación The Woodset, ofrecerán su talento para interpretar melodías como Love me do, She loves you, Let it be, Jet, Band on the Run y Something.

Bartenders (Foto de Cortesía).

Faby Zavala, una de las organizadoras del evento, compartió con esta casa editora que: “Las canciones que podrán disfrutar los asistentes son temas que van desde la época de su exitosa carrera con el grupo icónico de Los Beatles y también éxitos de su carrera en solitario”.

Zavala añadió que “el tributo se puede definir como una colección de grandes canciones que han marcado varias épocas dentro de la música, las cuales han inspirado a varias generaciones”.

Rubén Stein (Foto de Cortesía).

La Laguna no fue ajena a la beatlemanía, de hecho, aún es latente el fanatismo y admiración que sienten por el cuarteto, el cual algunos han convertido en su motivación para crear sus proyectos propios. “Hay muchos seguidores de la música de The Beatles que se han inspirado para también crear su propia música, además de que la agrupación originaria de Liverpool gracias a sus temas han sido motivo de unión entre los seguidores laguneros”, dijo Faby.

Esta sería la segunda vez que se hace un tributo así, la primera fue en el 2012 a cargo del Grupo Imagina. Los boletos ya están a la venta, se adquieren en el mismo recinto y el acceso al evento es para mayores de edad con su INE.

Cabe destacar que Carlos Aldaco, Faby Zavala, Héctor Herrera, Laura Flores y Gustavo Díaz de León, son los titulares de El Club del Sargento Pimienta, que en septiembre cumple 29 años de transmisión ininterrumpida.

El cantante Paul McCartney en su concierto del martes 14 de noviembre de 2023 en el Foro Sol (Foto de Agencias).

¿Cuándo son los conciertos de Paul McCartney en México?

El concierto en Monterrey será en el estadio BBVA el próximo 8 de noviembre y el de Ciudad de México en el estadio GNP Seguros el día 12 de noviembre. Asimismo, encabezará el Corona Capital el domingo 17 de noviembre.