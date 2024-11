Alistan el Torneo de Golf Sonrisa Azul en el Campestre de Torreón

Todo está listo para que el próximo viernes, se realice la octava edición del Torneo de Golf Sonrisa Azul, a jugarse en el campo del Campestre Torreón. Las inscripciones marchan a buen ritmo y están a punto de agotarse, por lo que el éxito estaría garantizado en cuanto a participación se refiere.

El sistema de competencia será en el formato a Go Go a 18 hoyos, en equipos integrados por cuatro elementos, que no deberán superar entre ellos, el máximo de hándicap fijado de 54. Podrán jugar foursomes con menor hándicap del estipulado, pero no podrán aspirar a los trofeos. Solamente se permitirá a un elemento por grupo, con 7 o menos de hándicap.

Una noche antes, el jueves se tendrá el Torneo de Putt, donde habrá grandes premios y sorpresas para todos los participantes inscritos en la competencia con fines benéficos para la misma Fundación Sonrisa Azul. Se premiará a las mejores O’yes en todos los Par 3 (hoyos 4, 7, 12, 15 y 17), así como camioneta y automóvil último modelo, a los primeros Hole in One en el 4 y en otro por designar, respectivamente.

Los registros para tomar parte, ya comenzaron a buen ritmo y se realizan en la coordinación deportiva del club, con un costo de 2 mil 500 para los caballeros y de 2 mil para las damas. En los hoyos 6, 9 y 16, se realizarán diversas actividades para concientizar a los participantes en el tema del autismo.

En pasadas ediciones, en los drivers de salida, uno de los jugadores de cada equipo, lo realizaron arriba de tablas de equilibrio, guantes de carnaza y con un chaleco de peso, así como con audífonos con un volumen elevado.

Para esta ocasión, se designará previamente a un elemento de cada foursome, para enseñar a los niños y jóvenes con dicha condición, a jugar este deporte que demanda concentración, paciencia, práctica y precisión.