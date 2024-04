Algodoneros inician serie y temporada 2024 con victoria

Allen Córdoba produjo 3 carreras y el bullpen cerró la puerta, para que los Algodoneros del Unión Laguna vencieran anoche a los Dorados de Chihuahua con pizarra de 5 a 4, en el juego inaugural de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, ante un lleno absoluto en el Estadio de la Revolución.

No comenzó del todo bien el juego para el abridor Guinda, el derecho Aldo Montes, a quien se le llenó la casa en la misma primera entrada, luego de error del inicialista Carlos Franco ante batazo de Khalil Lee, seguido de pasaportes consecutivos a Leobaldo Piña y Sebastián Elizalde, seguidos por rola al campo corto, obra del venezolano Diego Rincones, a quien Didi Gregorius puso out en primera base, pero Lee anotó la carrera “de la quiniela”. Aunque los Dorados volvieron a amenazar en la segunda tanda al llenar la casa, no lograron hacer daño para que se mantuviera la distancia mínima.

Encuentra la información a detalle en nuestro diario impreso.