Alfredo Adame se convierte en el noveno eliminado de La Casa de los Famosos

Alfredo Adame está fuera de la cuarta temporada de "La casa de los famosos", fue el noveno eliminado de este reality de Telemundo, donde tuvo varios encontronazos con sus compañeros, entre ellos Lupillo Rivera, con quien casi llega a los golpes hace unas semanas; "La Divaza" lamentó el discurso de odio con el que se desenvuelve el exgalán de telenovelas mexicanas.

Adame perdió contra Lupillo Rivera, Maripily Rivera y Cristina Porta, quienes también estaban nominados.

"Gracias a todos los que me apoyaron amigos, no sé me olvida todo lo que han hecho por mí", señaló Adame en sus redes sociales, tras ser expulsado de este programa de telerrealidad.

Minutos antes de conocer la sentencia el histrión de 65 años mostró su seguridad a pesar de que iba hasta abajo en las votaciones:

"Me tienen mucho miedo (sus compañeros) y están muy inseguros, yo por mi parte fortaleza y seguridad cada vez que vengo por aquí. En los posicionamientos nadie se me para atrás para reprocharme algo o decirme algo, algún pecado capital o algo indebido, eso me dice que voy muy bien y que voy avanzando", expresó el exconductor de "Hoy".

Cuando el conductor Nacho Lozano le preguntó quién era el participante más fuerte, Alfredo Adame dijo que inmediatamente que él, mientras que Lupillo dijo que los cuatro tenían mucha fortaleza.

La estancia de Adame en este programa fue muy polémica, se volvió en tendencia en diversas ocasiones por las discusiones y gritos que tuvo, como por ejemplo con Rivera que en una ocasión estuvo a punto de llegar a los golpes.

Además, fue muy criticado, sobre todo por "La Divaza" por el discurso de odio, que dijo el influencer tiene Adame sobre la comunidad trans, luego de los dichos que ha expresado Adame contra Wendy Guevara.

El orden de los eliminados hasta este momento es el siguiente: Christian Estrada, Leslie Gallardo, Fernando Lozada, Thalí García, Mariana González, Gregorio Pernia (renunció), Sophie Durand, Carlos Gómez "El cañón", La Bebeshita, Robbie Mora, Guty Carrera y Alfredo Adame.

Antes de entrar a la casa, el actor mostró cómo lo había invitado la Jefa a este concurso:

"Alfredo te acabo de ver en las pantallas de Telemundo, ¿te atreverías a pasar las 24 horas del día los siete días de la semana frente a las cámaras? Si es así te invito a una nueva temporada de ‘La casa de los famosos’, ¿qué dices, aceptas?", señaló la Jefa, mientras que Adame respondió lo siguiente:

"¡Pero, claro, claro! Me muero de ganas de ir a ‘La casa de los famosos', gracias ¿a dónde voy, ¿dónde me presento?", señaló el artista en ese entonces.