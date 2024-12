Alfredo Adame anuncia denuncia contra Maryfer Centeno basándose en la Ley Olimpia

El polémico actor Alfredo Adame volvió a ser el centro de la controversia, esta vez al acusar públicamente a la grafóloga Maryfer Centeno de hacer comentarios inapropiados sobre su cuerpo durante un programa en streaming.

Centeno, quien ya se encuentra inmersa en varios problemas legales debido a su enfrentamiento con Mr. Doctor y la amenaza de una denuncia colectiva por parte de colectivos feministas, podría ahora sumarle un nuevo conflicto, generado por Adame.

El actor no dudó en utilizar sus redes sociales para exponer el incidente en el que la grafóloga de las estrellas se refiere al “pack” de Adame, al mismo tiempo que solicitó recomendaciones legales, mencionando la posibilidad de recurrir a la Ley Olimpia para protegerse.

Las declaraciones realizadas fueron las que llevaron a Adame a manifestar públicamente su malestar, calificando la situación como una agresión hacia su persona. En este contexto, el actor solicitó la opinión de abogados a través de sus redes sociales, considerando la posibilidad de presentar una denuncia amparada por la Ley Olimpia.

"Yo el único pack que he visto, que por cierto me mandó uno de ustedes, fue el de Alfredo Adame. Nunca había visto algo tan pequeño, yo estoy acostumbrada a otras cosas. Así que perdón, mi vida, por lo dicho. Esto ni se siente, Luego ves a Magaly Chávez y te das cuenta de que por eso no hubo nada”, dijo la analista de firmas.