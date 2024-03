Alexa Hoffman muestra reveladores videos en contra de su padre Héctor Parra

El caso del actor Héctor Parra continúa dando de qué hablar, luego de que esta semana se diera a conocer que recibirá una nueva sentencia en la que le sumarán más años de prisión, ahora por el delito de abuso sexual.

Parra ya fue condenado en 2023 a 10 años de cárcel por el delito de corrupción de menores, luego de que su hija menor Alexa Hoffman, lo acusara; Daniela, la hija mayor del actor, lo defiende y ha estado junto a él en la lucha por demostrar su inocencia, y aunque hace unos días se dijo decepcionada por el "sistema de justicia corrupto", asegura que continuará luchando para demostrar la inocencia de su papá.

Alexa, hija de la también actriz Ginny Hoffman, celebró que a su padre lo vayan a condenar ahora por abuso sexual, y autorizó que los medios de comunicación difundieran un par de videos que las autoridades han tomado como parte de las pruebas en contra de Héctor Parra.

El caso, que salió a la luz hace dos años, ha sido muy mediático por tratarse de un actor conocido, quien forjó gran parte de su carrera en Televisa, empresa que le ha abierto las puertas a su hija Daniela, quien se coronó como la ganadora del concurso "Las estrellas bailan en Hoy".

Daniela y Alexa eran unas hermanas unidas, y según la versión de Daniela y de su padre, de un momento a otro, Alexa se alejó de ellos sin explicación, y tiempo después el actor recibió una denuncia por parte de su hija menor.

Alexa Hoffman muestra pruebas en contra de Héctor Parra

En medios de comunicación se ha difundido, con autorización de Alexa Hoffman, un par de videos que aseguran, son parte de las pruebas en contra de Héctor Parra, acusado de corrupción de menores; en uno de los materiales se observa a Parra y a Alexa conviviendo en una sala, mientras él graba el momento, la menor se levanta el short y muestra, en lo que parece ser en una zona cerca del glúteo, un dibujo que le hizo su padre.

"Y mi papá me puso esto", expresa, y en el dibujo se lee: "esta es mi pompi", letrero junto a una flecha.

Gustavo Adolfo Infante, titular del programa "De primera mano", asegura que Alexa le dijo que esto, que lo hacía su padre "jugando", se lo hacía también, supuestamente, en el resto de su cuerpo desnudo.

En un segundo video, en el que Daniela y Alexa están con su papá, Alexa le regala un álbum de fotos a su padre, quien comienza a verlo y en una foto en particular, la cual no se alcanza a ver en el video, Héctor lee: "tú me enseñaste a no usar ropa".

Este par de videos están dando de qué hablar entre los cibernautas, pues algunos los consideran fuera de contexto y piden que si se van a mostrar que sea completos.

"¿Entonces ahora van a decir que hasta hacerles cosquillas con la boca o 'morderles' con cariño las nalgas a tus hijos es corrupción y tocamientos indebidos? ¿esas son sus pruebas? ¡bastante fuera de contexto!". "Eso no es el glúteo, se ve que le pone una flecha, o sea, que le escribe en la pierna y lo otro, pudo ser una foto de bebé, como la mayoría de los padres tienen de sus hijos de bebés". "Para mí eso no es prueba, está editado con sus "censura", cómo se atreven a mostrar 'pruebas', las cuales tienen censura por que según ellos no pueden mostrarlo, de verdad cómo vas a creer en algo que esta editado bajo ese pretexto. Eso no prueba nada, y reitera la manipulación". "Yo no veo nada raro y eso que soy muy mal pensado". "Qué mente más retorcida de las supuestas víctimas, sacar de contexto un hecho tan burdo y cotidiano, ahora sí que no es dónde va la coma, si no como se pronuncia con acento. Hasta donde se puede llegar una mujer despechada con tal de destruir a su expareja", se lee.

