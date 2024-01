Alexa Castro presenta canción hecha con el corazón

Tras finalizar 2023 con la salida de del tema Si te miro, la hija de Daniela Castro, acaba de entregar el tema El que te remplace.

La joven habló con El Siglo de Torreón de dicho tema que busca empoderar a la mujer y mostrarle a las personas que sufren de amor que, “todo estará bien”.

“Bien dicen que el tiempo cura todas las heridas, y aunque no te he superado en el proceso estoy, al menos ahora estoy a salvo de tus mentiras, es evidente que lo nuestro fue un total error”, dice la canción y agrega, “pero voy a estar bien, tal vez después de un mes, tal vez después de un año, eso no lo sé, lo que sí sé es que tu no valiste la pena”.

Alexa se sincero y contó cómo nació esta melodía qua ya cuenta con un video oficial.

“Yo estaba pasando por una pérdida , una traición que pasé y entonces me reuní con Horacio Palencia y fue así que compusimos la canción. Se hizo con todo mi amor y desde el fondo de mi corazón”, manifestó.

Alexa expresó que la rola trae un mensaje que espera sea recibido por el público.

“La canción se llama E que te remplace, pero con ello no quiero decir que busquemos a otra persona que nos complemente para ser felices. Se trata de querernos y aceptarnos porque cada quien podemos ser felices, sin recurrir a alguien más para concebir la felicidad”.

Alexa recordó que su madre vivió en Torreón, por lo que de nueva cuenta, tal y como lo dijo en una charla pasada con este diario, le gustaría grabar un siguiente video musical en estas tierras.

Por otro lado, Castro mencionó que irá sacando más melodías conforme avance el año.

De igual manera, contó que espera muy pronto poder dar presentaciones, sin embargo, en esta carrera va a paso lento, pero seguro.