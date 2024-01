Alex Serhan y el retorno a la inocencia artística

El año 2023 le dejó importantes experiencias y lecciones al cantautor y jazzista lagunero Alex Serhan. Entre proyectos como videos musicales y conciertos, instaló otro bloque en la solidificación de su carrera artística y madurez personal.

El artista inició el año con la filmación de su video musical ‘Sin aliento’, el cual fue filmado en parajes del Viesca, en Coahuila (municipio que ha servido de locación para películas como El Topo, de Alejandro Jodorowsky) y contó con una producción cien por ciento lagunera. En él intentó reflejar sus influencias de otras artes, como la pintura y la escultura.

Los pasados doce meses también estuvieron llenos de conciertos y presentaciones para este cantante, eventos que en su mayoría acontecieron en suelo lagunero.

En este tenor, organizó una temporada para presentarse en un bar al interior de Casa La Morelos, antigua Casa Tueme, edificio que fue rescatado por la iniciativa privada en 2022 y que ahora funge como un centro cultural independiente. La misión principal: dar a conocer la propuesta de Alex Serhan y crear un público.

“Esa es la realidad del jazz en Torreón. Se tienen que congregar esfuerzos, varias voluntades, para que el fenómeno del jazz pase al siguiente nivel”, indicó el artista en entrevista telefónica desde Ciudad de México.

Serhan considera que, en general, la escena nacional del jazz necesita dar un salto. Cuando se le pregunta si en la música es más complicado componer o crear un público, el artista no lo duda y señala la segunda opción.

“El jazz no es un género contemporáneo en el sentido de que no se pasa en la radio, no se pasa en los medios masivos. Hay poco interés empresarial. No es nulo, obviamente aquí en la Ciudad de México hay muchísimo más que en Torreón, pero en las provincias es algo nuevo”.

No obstante, ese obstáculo también se ha convertido en un nicho de oportunidad para acercar al público. Serhan es un artista ecléctico, no se cierra a un sólo pensamiento musical y suele mezclar su esencia jazzística con otras corrientes musicales, como en su momento lo fue la cumbia al colaborar con la Sonora Dinamita.

Momento importante fue también su presentación en el santuario del Cristo de las Noas el pasado 21 de octubre. Acompañado de músicos laguneros, Serhan quiso elegir a un símbolo de Torreón para enmarcar la noche. Además de que fue el artista musical encargado de inaugurar el Festival Coyote a finales de noviembre, concierto con apoyo visual que tuvo lugar en el antiguo Hotel Galicia.

El cantante cerró el año el pasado 30 de diciembre en el Zinco Jazz Club de Ciudad de México, registrando lleno total. Allí se presentó junto a la Big Band de Joe D’etienne, reconocido trompetista estadounidense de origen alemán.

“Ha sido una complicidad que ha subido mucho mi desempeño artístico y musical. Si bien todos los artistas con los que he colaborado en el pasado, como Armando Manzanero, Mario Domm y demás, me han dejado algo y me han hecho crecer, pues de Joe D’etienne qué te digo, es alguien muy importante en mi carrera”.

Pero algo más que marcó el año de Alex Serhan fue la lectura del libro The Creative Act: A Way of Being (Penguin Press, 2023), escrito por el productor estadounidense Rick Rubin, el cual asegura le cambió la vida, pues este volumen habla sobre cómo retornar a la inocencia creativa en cualquier disciplina artística, empleando para ello un ambiente mucho más lúdico.

“Yo creo que inocencia tiene que ver con te reconozcas ignorante ante lo desconocido. Entonces, si tú siempre estás en esa línea, siempre hay chispa, siempre estás en la novedad. Y ¡claro! Eso lo abordas con muchísima más gracia porque traes la experiencia, no te quedas en tu zona de confort”.

PROYECTOS EN 2024

El año en curso traerá nuevos retos y oportunidades para la carrera de este artista, entre ellos la realización de otro video musical, un documental y la publicación de su álbum Las Magas, el cual será un homenaje a las mujeres más importantes de su vida.

“Viene ese proyecto discográfico que también será un proyecto muy visual. Me interesa hacer compilado de videos. Todavía no decido si van a estar conectados o si van a ser antológicos, pero es un proyecto que llevo tiempo cocinando”.

A esto se sumará un segundo álbum que se nutrirá de canciones escritas por Armando Manzanero, compositor con el que Serhan tuvo una cercana relación.

“Él me dio libertad creativa. Él solamente me mandó canciones. Platicamos, comimos y me mandó canciones. Yo creo que haré algo más dirigido a lo que hizo Chet Baker, como un jazz muy atmosférico, muy íntimo, pero a la vez muy emocional, muy latino al final de día. Son unas canciones bellísimas, la verdad”.