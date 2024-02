Alex Morgan elogía a México y asegura que jugaron muy bien

La Selección Mexicana dio un golpe de autoridad en la Copa Oro W, luego de su histórica y sorpresiva victoria (2-0) sobre Estados Unidos en la Fase de Grupos.

La victoria sobre las estadounidenses fue una sorpresa internacional para propios y extraños; sin embargo, también hubo elogios para el equipo que dirige el español Pedro López.

Alex Morgan la histórica atacante de la Selección de Estados Unidos, llenó de elogios al equipo mexicano, que consiguió su primera victoria en 14 años frente al equipo de las barras y las estrellas.

"México jugó muy bien esta noche, realmente jugaron bien. No solo en Concacaf han crecido, todo el mundo ha progresado, han subido mucho su nivel, ha ayudado mucho ver lo que han hecho con las ligas por el mundo, México es una gran muestra de eso con su liga. Así que, Concacaf no es lo que era hace 14 años cuando perdimos contra México", declaró para la Concacaf.

Morgan aceptó que no estuvieron a la altura del compromiso y fallaron en la contundencia ante las tricolores.

"No jugamos ni cerca de nuestro mejor nivel. Encontramos algunos espacios en la cancha, pero no fue suficiente. No ejecutamos las oportunidades que tuvimos, no exigimos a la portera rival, nos quebramos fácilmente y México vino a jugar esta noche, lo hicieron muy bien", concluyó.