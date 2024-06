Alex Hoyer estrena el melancólico tema Buenos Aires; ¿a quién lo dedica?

Alex Hoyer es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos a nivel intencional, el artista está de estreno, pues recién publicó en todas las plataformas de “streaming” su más reciente material.

El nuevo sencillo de Hoyer es el tema pop Buenos Aires, una canción en la que Hoyer afronta su lado más oscuro y profundiza en la salud mental, además de hablar sobre las cosas a las que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su carrera.

Este es el primer sencillo del artista después de que en 2023 lanzó los sencillos Película y Planes, este último fue una colaboración con Mario Bautista.

El artista de 26 años de edad anunció su lanzamiento musical con un video compartido en Instagram en donde aparece luchando contra el viento.

La canción Buenos Aires ha desatado varios comentarios de los fans de Hoyer, quienes han tratado de descifrar lo que revela en la letra, pues hace varias referencias sobre su pasado.

¿Quién es Alex Hoyer?

Alex Hoyer es un cantante mexicano-estadounidense, nació en Los Ángeles, California, el 26 de julio de 1997, sin embargo, su familia decidió mudarse a Monterrey cuando tenía 3 años de edad.

Desde muy temprano mostró interés por la música, ya que sus padres también son artistas, pues es hijo del venezolano Néstor Daniel Hoyer y la mexicana Loly Hurtado, integrantes del grupo musical Los Terricolas, el cual fue muy popular en los años 70.

Hoyer inició su carrera musical a muy temprana edad, pues con solo 16 años subía covers a su canal de YouTube, además, realizó un casting para formar parte de La Voz México en el año 2013, pero fue seleccionado un año después en 2014. Durante su casting televisado presentó el tema All of Me de John Legend, con la que logró hacer voltear a los cuatro jueces, quedando en el equipo de Ricky Martin, aunque fue eliminado en la ronda de playoffs.

Su gran oportunidad le llegó tres años después, cuando en 2017 protagonizó la serie de Nickelodeon, Kally’s Mashup, en donde daba vida Dante Barkin.

Actualmente, se dedica de lleno a su carrera musical, además, de que trabaja también como productor, pues trabaja junto a su novia Danna Paola, con quien co escribió algunos temas como el éxito XT4S1S, además de trabajar en la producción del disco Childstar de Danna.

Su relación con Danna le ha hecho recibir atención mediática a nivel internacional.